Büyük heyecan Gölcük'te - Son Dakika

BÜYÜK HEYECAN GÖLCÜK'TE

Gölcük Belediyesi'nin desteğiyle, Gölcük Saraylı parkurunda yapılacak olan yarışta, dağ bisikletçileri en iyi sürüşlerini göstererek dereceye girmek için yarışacaklar.

108 SPORCU KATILACAK

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelecek olan 108 sporcunun katılacağı ödüllü dağ bisikleti yarışması; Elitler, Master, Küçükler ve Kadınlar kategorisinde yapılacak. Profesyonellerin heyecan dolu yarışını Gölcüklülerde belli noktalardan izleyerek heyecana ortak olacak.

GÖLCÜK BELEDİYESİ'NİN DESTEĞİYLE

Dağ bisikleti sporunun ülkemizdeki gelişimi adına öncü bir isim olan, Gölcük'teki yarışın da organizasyonunu yapan Gökmen Bilgili yaptığı açıklamada: "Bu sporun gelişmesi adına Dünya'nın çeşitli ülkelerinde düzenlenen Downhill Cup'ı, Bursa'dan sonra, Gölcük Saraylı parkurunda, Gölcük Belediye'mizin desteğiyle yapıyoruz" dedi.

HEDEF GENÇLERE SEVDİRMEK

Bilgili açıklamasının devamında: "Bizim önceliğimiz, dört bir tarafı dağlarla çevrili ülkemizde gençlerimize dağ bisikleti sporunu sevdirmek ve profesyonel olarak yapmalarını sağlamak. Gölcük yarışına da 108 sporcumuz katılacak ve ağırlıklı olarak gençler olacak. Bu noktada, bizlere destek olan Gölcük Belediye Başkanımız Ali Yıldırım Sezer'e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarışmaları izlemeye de tüm Gölcüklüleri davet ediyorum"