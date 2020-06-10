Büyük heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Seyirci sürprizi... - Son Dakika

Büyük heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Seyirci sürprizi...

İspanya'da 11 Haziran'da, Türkiye'de 12 Haziran'da, İngiltere'de 17 Haziran'da ve İtalya'da 20 Haziran'da maçlar seyircisiz olarak yeniden başlayacak.

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İspanya'da 11 Haziran'da, Türkiye'de 12 Haziran'da, İngiltere'de 17 Haziran'da ve İtalya'da 20 Haziran'da maçlar seyircisiz olarak yeniden başlayacak.


Yaklaşık 3 aylık bir aranın ardından Avrupa'nın 5 büyük futbol liglerinden şimdiye kadar sadece Almanya'da 16 Mayıs'ta ligler başlamışken Fransa'da ise ligler tescil edildi ve 12 puan farkla liderlik koltuğunda bulunan PSG şampiyon ilan edildi.


Devam eden liglerde kalan 8 haftasında takımlar maçlarda 5 oyuncu değişikliği yapabilecek.


Almanya'da maçlar seyircisiz oynanmaya devam ederken İspanya, İngiltere, İtalya ve Türkiye'de de koronavirüs önlemleri kapsamında maçlara seyirci alınmayacak.


Rusya'da ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ligler yeniden başladığında maçlara az sayıda seyirci alınacağı belirtildi. Rusya'da maçlara stat kapasitesinin yüzde 10'u oranında seyirci alınmasına izin verildiği ifade edildi. Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan Rusya Premier Lig'in 21 Haziran'da başlayacak.


İspanya La Liga


İspanya'da salgın nedeniyle 10 Mart tarihinde ara verilen ligler, 11 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden başlayacak.


20 takımlı ligde perşembe gününden itibaren 28. hafta maçları oynanacak. Geride kalan maçlar sonunda Barcelona 58 puanla liderlik koltuğunda bulunurken en yakın takipçisi Real Madrid ise 56 puanla ikinci sırada yer alıyor.


Uzun ara sonrasında ligde ilk maç perşembe günü Sevilla ile Real Betis arasında oynanacak. Lider Barcelona, cumartesi günü Mallorca deplasmanında oynayacak. Real Madrid ise pazar günü evinde Eibar ile karşılaşacak.


Ülkede La Liga'nın seyircisiz oynanmaya karar verildiği 10 Mart'ta ülke genelinde yeni tip koronavirüsten 31 ölüm yaşanırken, vaka sayısı ise 1200'ü geçmişti.


Ligin askıya alındığında ise salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 86'ya ulaşırken, virüse yakalananlar ise 3 bin 100 kişiye yükselmişti.


İspanya'da ligler başlamadan önce vaka ve ölüm sayıları son günlerde büyük düşüş yaşadı.


İngiltere Premier Ligi


İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 13 Mart'ta ara verilen lig maçları, 17 Haziran'da seyircisiz olarak devam edecek.


30. hafta maçları oyanancak 20 takımlı ligde son 9 maça girilirken Liverpool, açık ara liderlik koltuğunda oturuyor. Liverpool, 82 puanla ilk sıradayken en yakın takipçisi Manchester City ise 57 puanda bulunuyor.


İlk etapta oyuncular bireysel ve küçük gruplar halinde antrenmanlara başlarken ikinci aşamada temaslı antrenmanlara izin verilmişti.


Ülkede hala salgın nedeniyle bu hafta günlük ortalama 100'den fazla ölüm ve binden fazla vaka tespit ediliyor.



İtalya Serie A


Ülkenin ağır şekilde geçirdiği Kovid-19 salgını dolayısıyla 9 Mart'tan bu yana İtalya'da ligler durdurulmuştu.


Federasyon, kısa süre önce hükümetin de yeşil ışık yakmasıyla ligin kaldığı yerden 20 Haziran'dan itibaren devam edecek. 20 takımlı ligde Juventus, 26. hafta maçları sonunca 63 puanlar lider konumdayken, Lazio ise 62 puanla ikincisi sırada yer alıyor.


Salgının en çok etkilediği Avrupa ülkesi İtalya'nın en önemli futbol ligi Serie A'nın ertelendiği 9 Mart'ta ülke genelindeki ölü sayısı 463'ü bulurken, resmi rakamlara göre ise vaka sayısı 9 bin 172'ye varmıştı.


Şimdiye kadar ülkede 34 binden fazla ölüm ve 235 bini aşkın vaka bulunuyor. Ülkede son günlerde salgın nedeniyle günlük ortalama 70 can kaybı yaşanıyor.


Türkiye Süper Ligi


Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen 2019-2020 sezonuna, yaklaşık 3 aylık aranın ardından cuma günü oynanılacak maçlarla devam edilecek.


Trabzonspor, son 8 haftaya 53 puanla lider olarak giriyor. En yakın takipçisi de aynı puanla Medipol Başakşehir. Şampiyonluk yarışında diğer öne çıkan takımlardan Galatasaray, 50 puanda, Demir Grup Sivasspor ise 49 puanda bulunuyor.


İlk pozitif vakanın görülmesinin ardından Premier Lig'de 42 gün, Bundesliga'da 38 gün, La Liga'da 41 gün, Ligue 1'de 52 gün, Serie A'da ise 39 gün sonra harekete geçildi. Türkiye'de ise ilk vakanın görülmesinden 8 gün sonra futbol maçları ertelendi.


Futbol müsabakaları ertelendiğinde İtalya'da 463, İspanya'da 86, Fransa'da 33 kişi hayatını kaybetmişti, Türkiye'de ise ilk can kaybı yaşanmıştı.


Türkiye, İspanya, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 02:30 

Son Dakika Spor Büyük heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Seyirci sürprizi... - Son Dakika Spor
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