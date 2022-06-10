Büyük iddia: Microsoft, Windows 11 cihazlarda HDD istemiyor!

SSD teknlojisi gelişmeye devam ederken kapasiteleri de yükseliyor. Her ne kadar fiyatları HDD'lere göre yüksek olsa da SSD'lerin kullanımı gün geçtikçe artıyor. SSD'ler yaygınlaştıkça bir çok kullanıcı da bu hard disklere yönelmiş durumda. HDD'ler yavaş yavaş geride kalmaya başlarken, Microsoft hakkında yapılan bir iddia ise büyük yankı uyandıracak.

Windows 11 sadece SSD üzerine kurulacak

Yapılan iddiaya göre Microsoft, bilgisayar üreticilerinden Windows 11 cihazlarda HDD kullanımını bırakmalarını istedi. Buna göre Microsoft, Windows 11'in SSD'ler üzerinde kurulu olmasını istiyor. Ancak çoğu bilgisayarda zaten tek depolama alanı olduğu için HDD'lerin kullanım alanı büyük ölçüde kısıtlanacaktır.

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Bu karar muhtemelen Windows 11'in performans düzeyini ve tutarlılığını artırmak için alındı. Ancak henüz Microsoft tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmış değil. Gelen iddiaya göre Microsoft, bu kararın hayata geçirilmesi için bilgisayar üreticilerine 2023 yılının sonuna kadar süre vermiş durumda.

Üretim ve depolama alanındaki gelişmeler ile SSD'lerin fiyatı düşmeye devam ediyor. Özellikle uzun ömürlü yapıları ile dikkat çeken HDD'lerin devri ise yavaş yavaş kapanacak gibi görünüyor. Eğer yapılan bu iddialar doğru ise bu süreç çok daha hızlı ilerleyecektir.

Şuanda Windows 11'in donanım gereksinimleri konusunda depolama aygıt türü yer almıyor. Windows 11 için Microsoft'un bu anlamda açıkladığı tek şey depolama kapasitesi. Ancak iddia edilen kural eğer uygulanmaya başlanırsa cihaz üreticilerinin vereceği tepki merak konusu.

Her ne kadar fiyatları düşüş eğiliminde olsa da SSD'ler HDD'lere göre hala oldukça pahalı. Bu durum doğal olarak bilgisayar maliyetlerini de arttıracaktır. Maliyetleri artacak olan bilgisayarların bu yüzden fiyatlarının da yükselmesi oldukça muhtemel.

Bilgisayar fiyatlarının döviz kurunun yükselmesi ile hali hazırda arttığı bugünlerde bir de SSD maliyeti ile hangi noktalara geleceğini merak ediyoruz. Peki siz Windows 11 cihazlardaki HDD kısıtlaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.