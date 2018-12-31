Büyük İkramiye 1 Kişiye Çıktı
59 dakika önce
2019 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 70 milyon TL'lik büyük ikramiye 7-6-1-5-5-3-6 rakamlarından oluşan bilete çıktı.
2019 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 70 milyon TL'lik büyük ikramiye 7-6-1-5-5-3-6 rakamlarından oluşan bilete çıktı. Milli Piyango İdaresinin düzenlediği büyük ikramiye çekilişinin rakamları belli oldu. 7-6-1-5-5-3-6 rakamlarının oluşturduğu 70 milyon TL'lik büyük ikramiye tam biletle İstanbul
'daki bir talihliye çıktı. Böylece zengin olamayanların bir sonraki hayali de 2020 yılına girerken gerçekleştirilecek olan büyük ikramiye çekilişine kaldı. 4-9 rakamlarına sahip olan biletlere ise amorti vurdu. 31 Aralık
yılbaşı özel çekilişi sonucunda 1 milyon TL'lik ikramiyenin çıktığı rakamlar şöyle: "8977111, 8233872, 3250156, 0486336, 6131177, 2136781, 1926666, 0610463, 2875253, 5528334."
(İrfan Çalışkan/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:46 Kaynak: İHA
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