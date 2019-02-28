Büyük İkramiye Bir Kişiye Çıktı
41 dakika önce
Süper Loto'da 11 haftadır devreden büyük ikramiye Muğla'nın Bodrum ilçesine çıktı.
Süper Loto'da 11 haftadır devreden büyük ikramiye Muğla
'nın Bodrum
ilçesine çıktı. 6 bilen talihli 26 milyon TL'nin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi
Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'da 6 bilen bir kişi 26 milyon 181 bin 291 liranın sahibi oldu. 10, 11, 22, 24, 42, 43 numaralarını tahmin eden talihlinin kuponu Bodrum'dan yatırdığı öğrenildi. Bu haftaki çekilişte 5 bilen 95 kişi 11 bin 59 lira, 4 bilen 5 bin 742 kişi 196 lira, 3 bilen 126 bin 442 kişi 15 lira 40'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.
(Tuba Ayhan/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:36 Kaynak: İHA
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