Büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı - Son Dakika

Büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı

6 saat önce

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

Büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı, System.String[]

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin çıktığı çeyrek biletler İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa'da satıldı.

(İHA)

İstanbul, İzmir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:20 Kaynak: İHA
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