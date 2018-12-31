Son Dakika Haberleri: Büyük İkramiye Sahibini Buldu

Büyük İkramiye Sahibini Buldu

1 saat önce

2019 Milli Piyango yılbaşı çekilişi rakamları belli oldu.

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2019 Milli Piyango yılbaşı çekilişi rakamları belli oldu. 70 milyonluk büyük ikramiye 7-6-1-5-5-3-6 rakamlarından oluşan tam bilete çıktı. İkramiye İstanbul'da bir tam bilet alan bir talihliye çıktı. Amorti sayıları ise 4 ve 9 oldu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:26 Kaynak: İHA

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