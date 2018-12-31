Büyük İkramiye Sahibini Buldu
1 saat önce
2019 Milli Piyango yılbaşı çekilişi rakamları belli oldu.
2019 Milli Piyango yılbaşı çekilişi rakamları belli oldu. 70 milyonluk büyük ikramiye 7-6-1-5-5-3-6 rakamlarından oluşan tam bilete çıktı. İkramiye İstanbul
'da bir tam bilet alan bir talihliye çıktı. Amorti sayıları ise 4 ve 9 oldu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:26 Kaynak: İHA
Amorti Rakamları Belli Oldu
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde Büyük İkramiye Kazanan Rakamlar Belli Oldu
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