Büyük ikramiye talihlisi için hazır

Milli Piyango İdaresinin (MPİ) yılbaşı özel çekilişinin 70 milyon liralık büyük ikramiyesi, talihliye ödenmek üzere ilgili bankada hazırlandı ve kamuoyu ile paylaşıldı.

Milli Piyango İdaresinin (MPİ) yılbaşı özel çekilişinin 70 milyon liralık büyük ikramiyesi, talihliye ödenmek üzere ilgili bankada hazırlandı ve kamuoyu ile paylaşıldı.

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Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde kazanılan büyük ikramiye bankada hazırlandı, talihlisini bekliyor

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