Son Dakika Haberleri: Büyük ikramiye talihlisi için hazır
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Büyük ikramiye talihlisi için hazır

2 saat önce

Milli Piyango İdaresinin (MPİ) yılbaşı özel çekilişinin 70 milyon liralık büyük ikramiyesi, talihliye ödenmek üzere ilgili bankada hazırlandı ve kamuoyu ile paylaşıldı.

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Milli Piyango İdaresinin (MPİ) yılbaşı özel çekilişinin 70 milyon liralık büyük ikramiyesi, talihliye ödenmek üzere ilgili bankada hazırlandı ve kamuoyu ile paylaşıldı.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:27 
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Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde kazanılan büyük ikramiye bankada hazırlandı, talihlisini bekliyor Elon Musk: 'Neuralink' ile insan aklı okunabilecek Akdağ'da doğal ortamda yetişen kekikler geçim kaynağı oluyor 15 Temmuz'da köprünün üstündeki askerin kafasını kestiğini iddia etti

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