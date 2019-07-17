Büyük ikramiye talihlisi için hazır
2 saat önce
Milli Piyango İdaresinin (MPİ) yılbaşı özel çekilişinin 70 milyon liralık büyük ikramiyesi, talihliye ödenmek üzere ilgili bankada hazırlandı ve kamuoyu ile paylaşıldı.
Milli Piyango İdaresinin (MPİ) yılbaşı özel çekilişinin 70 milyon liralık büyük ikramiyesi, talihliye ödenmek üzere ilgili bankada hazırlandı ve kamuoyu ile paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:27
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde kazanılan büyük ikramiye bankada hazırlandı, talihlisini bekliyor Elon Musk: 'Neuralink' ile insan aklı okunabilecek Akdağ'da doğal ortamda yetişen kekikler geçim kaynağı oluyor 15 Temmuz'da köprünün üstündeki askerin kafasını kestiğini iddia etti