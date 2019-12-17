Büyük ikramiyenin çekilişi, 2020'ye girmeden önce yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyük ikramiyenin çekilişi, 2020'ye girmeden önce yapılacak - Son Dakika

Büyük ikramiyenin çekilişi, 2020'ye girmeden önce yapılacak

6 saat önce

MİLLİ Piyango İdaresi genel Müdürlüğü, yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon lira tutarındaki büyük ikramiye çekilişinin, 2020'ye girmeden önce yapılacağını duyurdu.

Büyük ikramiyenin çekilişi, 2020'ye girmeden önce yapılacak, System.String[]

MİLLİ Piyango İdaresi genel Müdürlüğü, yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon lira tutarındaki büyük ikramiye çekilişinin, 2020'ye girmeden önce yapılacağını duyurdu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, 31 Aralık 2019 Yılbaşı Özel Çekilişi ile ilgili yazılı açıkma yaptı. 80 milyon lira tutarındaki büyük ikramiye çekilişinin yılbaşı akşamı 20.00-21.00 saatleri arasında yapılacağı belirtilerek, "İdaremizce gerçekleştirilecek olan 31 Aralık 2019 (Yılbaşı 2020) özel çekilişi, idaremiz Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00'de başlayacaktır. 80 milyon lira tutarındaki büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatleri arasında yapılacaktır. Saat 15.00'den itibaren değerli basın mensuplarımız çekilişimize katılarak ses ve görüntü alabileceklerdir. Yılbaşı özel çekilişimiz, bütün çekilişlerimizde olduğu gibi halkımıza açık olarak, çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek olup, çekilişimize tüm halkımız davetlidir" denildi.


Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Yılbaşı, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:15 Kaynak: DHA
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