Son Dakika › Güncel › Büyük ikramiyenin Gaziantep ve Bursa talihlileri ikramiyesini aldı - Son Dakika
Büyük ikramiyenin Gaziantep ve Bursa talihlileri ikramiyesini aldı
6 saat önce
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye isabet eden Gaziantep ve Bursa talihlileri ikramiyesini aldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:54 Kaynak: AA
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye isabet eden Gaziantep ve Bursa talihlileri ikramiyesini aldı.
Son Dakika İstanbul'da büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti alan olmadı Amorti çıktı mı diye biletini kontrol ettirirken büyük ikramiyenin çıktığını öğrendi Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker oldu Libya tezkeresinin kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan peş peşe açıklamalar