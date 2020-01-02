Büyük ikramiyenin Gaziantep ve Bursa talihlileri ikramiyesini aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyük ikramiyenin Gaziantep ve Bursa talihlileri ikramiyesini aldı - Son Dakika

Büyük ikramiyenin Gaziantep ve Bursa talihlileri ikramiyesini aldı

6 saat önce

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye isabet eden Gaziantep ve Bursa talihlileri ikramiyesini aldı.

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye isabet eden Gaziantep ve Bursa talihlileri ikramiyesini aldı.

Büyük ikramiyenin Gaziantep ve Bursa talihlileri ikramiyesini aldı

Gaziantep, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti alan olmadı
Amorti çıktı mı diye biletini kontrol ettirirken büyük ikramiyenin çıktığını öğrendi Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker oldu Libya tezkeresinin kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan peş peşe açıklamalar

Son Dakika Haberleri
20:15 Aziz Yıldırım ve 35 sanık yeniden yargılanacak - Son Dakika
20:14 İl Sağlık Müdürlüğü'nden Yedikule Hastanesi'ndeki kokuya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
20:14 MSB: "Pençe-3 harekat bölgesinde iki asker şehit oldu" - Son Dakika
20:11 Balıkesir aldatan eşinin kıyafetlerini yaktı, sosyal medyadan canlı yayın yaptı - Son Dakika
20:09 Emniyet Genel Müdürlüğü, yılbaşı denetim bilançosunu açıkladı - Son Dakika
19:59 Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker oldu - Son Dakika
18:57 Libya tezkeresinin kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan peş peşe açıklamalar - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 20:17:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyük ikramiyenin Gaziantep ve Bursa talihlileri ikramiyesini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]