Büyük ikramiyenin isabet ettiği biletlerden biri Bursa İnegöl'de satılmış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyük ikramiyenin isabet ettiği biletlerden biri Bursa İnegöl'de satılmış - Son Dakika

Büyük ikramiyenin isabet ettiği biletlerden biri Bursa İnegöl'de satılmış

6 saat önce

Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin çıktığı "1358490" numaralı çeyrek biletin Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir alışveriş merkezinde satıldığı bildirildi.

Büyük ikramiyenin isabet ettiği biletlerden biri Bursa İnegöl'de satılmış, System.String[]

Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin çıktığı "1358490" numaralı çeyrek biletin Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir alışveriş merkezinde satıldığı bildirildi.

Özdilek Bursa İnegöl Hipermarketten yapılan açıklamaya göre, marketten alışveriş yapan ve çeyrek bilet satın alan talihli, 80 milyon liraya ortak oldu.

Hipermarket yetkilileri de büyük ikramiyeye vesile olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Öte yandan İnegöl ilçesinde yaşayanlar da talihlinin kim olduğunu merak ediyor.

İlçede taksicilik yapan Hüseyin Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük ikramiyenin İnegöl'e çıktığını haberlerden öğrendiğini söyledi. İkramiyenin hayırlı olmasını dileyen Oğuz, "Biraz heyecanlıyız. Kimin olduğunu bilemiyoruz ama hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Milli Piyango İdaresi bayiliği yapan Serdar Başdere, geçen yıl 9 Ocak'ta yapılan çekilişte 1 milyon liralık ikramiye biletinin kendileri tarafından satıldığını belirtti. Başdere, yılbaşı büyük ikramiyesiyle ilgili "Talihli henüz belli değil, umarım bir an önce çıkar." ifadelerini kullandı.

İnegöl, Aralık, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:56 Kaynak: AA
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