Büyük ikramiyenin isabet ettiği biletlerden biri İnegöl'den satılmış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyük ikramiyenin isabet ettiği biletlerden biri İnegöl'den satılmış - Son Dakika

Büyük ikramiyenin isabet ettiği biletlerden biri İnegöl'den satılmış

6 saat önce

Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin isabet ettiği "1358490" numaralı çeyrek biletin Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir alışveriş merkezinden satıldığı belirtildi.

Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin isabet ettiği "1358490" numaralı çeyrek biletin Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir alışveriş merkezinden satıldığı belirtildi.

Özdilek Bursa İnegöl Hipermarket'ten yapılan açıklamaya göre, marketten alışveriş yapan ve çeyrek bilet satın alan talihli, 80 milyon liralık büyük ikramiyeye ortak oldu.

Hipermarket yetkilileri de büyük ikramiyeye vesile olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Öte yandan İnegöl ilçesinde yaşayan vatandaşlar da talihlinin kim olduğunu merak ediyor.

İlçede taksicilik yapan Hüseyin Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük ikramiyenin İnegöl'e çıktığını haberlerden öğrendiğini söyledi.

İkramiyenin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Oğuz, "Biraz heyecanlıyız. Kimin olduğunu bilemiyoruz ama hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Milli Piyango İdaresi bayiliği yapan Serdar Başdere de geçen yıl 9 Ocak'ta yapılan çekilişte 1 milyon liralık ikramiye biletinin kendileri tarafından satıldığını belirterek, "İlçemize bu yıl büyük ikramiye isabet etti. Alan arkadaş sağlıklı, huzurlu bir yıl geçirir. Almış olduğu ikramiye ona başarılar getirir. Talihli henüz belli değil, umarım bir an önce çıkar." ifadelerini kullandı.

Büyük ikramiyenin isabet ettiği biletlerden biri İnegöl'den satılmış

İnegöl, Aralık, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:51 Kaynak: AA
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