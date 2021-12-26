Üye Girişi
Büyük ikramiyeye sayılı günler kaldı; milli piyango biletlerine ilgi arttı - Son Dakika

Büyük ikramiyeye sayılı günler kaldı; milli piyango biletlerine ilgi arttı

26.12.2021 10:47

Büyük ikramiyeye sayılı günler kala vatandaşın bilete olan ilgisi arttıNisanur ŞENTÜRK- Hüseyin ÇAKMAK/ İSTANBUL, (DHA)- Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine sayılı günler kala, biletlere olan ilgi daha da yoğunlaştı.

Büyük ikramiyeye sayılı günler kala vatandaşın bilete olan ilgisi arttı

Nisanur ŞENTÜRK- Hüseyin ÇAKMAK/ İSTANBUL, (DHA)- Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine sayılı günler kala, biletlere olan ilgi daha da yoğunlaştı. 120 milyonluk büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar gişelerin yolunu tutarken bilet satılan alanlarda ise yoğunluk oluştu.

Kasım ayının başında satışa çıkan milli piyango biletlerine olan ilgi, zaman daraldıkça daha da arttı. 120 milyonluk büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar, gişelerin yolunu tuttu. İnsanlar; sevdikleri, eşleri, çocukları hatta evde besledikleri evcil hayvanları için bile bilet satın aldı. 34 yıldır Bahçekapı Gişesi'nin işletmeciliğini yapan Ergün Yıldız, özellikle son iki haftadır çok yoğun çalıştıklarını belirterek sadece hafta sonu değil, hafta içi de aynı şekilde yoğunluk olduğunu söyledi. Vatandaşa yıllardır birçok ikramiye verdiklerini ifade eden Yıldız, 'Zaman daraldıkça vatandaş daha da heyecanlanıyor. Bu yüzden bilet alma talebi daha da artıyor' açıklamasını yaptı.

'TIRLAR DOLUSU PARA VERECEĞİZ'

Gişelerde çeyrek bilet 30, yarım bilet 60, tam bilet ise 120 liradan satılıyor. Milli piyango tarihinde böyle büyük bir ikramiye olmadığını vurgulayan Ergün Yıldız, 'İşin ucunda 120 milyon var. Bu rakam için insanların gözüne uyku bile girmez. Tırlar dolusu para vereceğiz. Herkesi Bahçekapı Gişelerine bekliyoruz' şeklinde konuştu.

'BANA BİLE 'NE İSTERSİN' DİYE SORUYORLAR?

Eminönü'nde seyyar bilet satıcısı olan Kasım Şahin de büyük ikramiyeye olan zaman daraldıkça insanların ilgisinin daha da yoğunlaştığını belirtti. Günde tek başına, bine yakın bilet sattığını vurgulayan Şahin, 'İnsanlar en çok çeyrek bilet satın alıyorlar. Ama hepsindeki çıkma oranı aslında aynı. Genellikle bileti alırken çok heyecanlanıyorlar. Ev, araba, villa almanın, fakir insanlara yardımcı olmanın hayalini kuruyorlar. Hatta bana bile 'ne istersin' diye soranlar oluyor? dedi.

'HAYALİM TORUNLARIMA YATIRIM YAPMAK'

Bilet sırasına giren 59 yaşındaki Bilgin Güngöz, geçmişte birçok bilet aldığını ama şansına çıkmadığını söyledi. Bu yıl da şansını denemek adına iki adet çeyrek bilet alacağını belirten Güngöz, 'Bu yılki ilk biletimi birazdan alacağım. İnşallah bu yıl şans yüzümüze güler. Bütçemi de düşünerek çeyrek bilet alıyorum. İkramiye çıkınca en büyük hayalim çocuklarıma ve torunlarıma yatırım yapmak olacak' açıklamasını yaptı.

Yine bilet alacak olan Erol Şen de 'Daha önceden ailecek bilet alıyorduk ama hiç çıkmadı. Şu anda çıkıp çıkmayacağını bilmiyoruz. Ama yine de bir umut alacağım. Parayla ne yapacağımı da inşallah çıkarsa düşüneceğim' dedi.

Büyük ikramiyeye sayılı günler kaldı; milli piyango biletlerine ilgi arttı
Büyük ikramiyeye sayılı günler kaldı; milli piyango biletlerine ilgi arttı
Büyük ikramiyeye sayılı günler kaldı; milli piyango biletlerine ilgi arttı
Büyük ikramiyeye sayılı günler kaldı; milli piyango biletlerine ilgi arttı
Büyük ikramiyeye sayılı günler kaldı; milli piyango biletlerine ilgi arttı
Büyük ikramiyeye sayılı günler kaldı; milli piyango biletlerine ilgi arttı
Büyük ikramiyeye sayılı günler kaldı; milli piyango biletlerine ilgi arttı

YORUMLAR
500

Milli Piyango, Ergün Yıldız, Yatırım, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Büyük ikramiyeye sayılı günler kaldı; milli piyango biletlerine ilgi arttı - Son Dakika


Zincir market çalışanlarının paylaştıkları video gündem oldu Zincir market çalışanlarının paylaştıkları video gündem oldu         
10:55
5 zincir markete "sebepsiz zam" cezası! 5 zincir markete "sebepsiz zam" cezası!         
09:06
Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, fotoğraflar sosyal medyanın gündeminde Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, fotoğraflar sosyal medyanın gündeminde         
08:59
KOM'dan Sarallar suç örgütüne 'Tırpan' operasyonu! KOM'dan Sarallar suç örgütüne 'Tırpan' operasyonu!         
08:55
Fırat Aydınus iddialarına Rıdvan Dilmen fena sinirlendi: Dünyanın en büyük yalanı Fırat Aydınus iddialarına Rıdvan Dilmen fena sinirlendi: Dünyanın en büyük yalanı         
20:27
Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı         
18:06
Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı         
14:40
Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı         
12:31
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi!         
11:32
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49

Son Dakika Haberleri
10:54 Zincir market çalışanlarının paylaştıkları video gündem oldu
10:36 Kümese dalan yılan önüne çıkan 3 güvercini de paramparça etti
10:17 Dünyaca ünlü oyuncu Elizabeth Hurley'in iç çamaşırsız pozu sosyal medyayı salladı
10:04 Salgına inanmayan ve aşı yaptırmayan Avrupa şampiyonu boksör, yaşamını yitirdi
10:03 Canlı yayında göğsünü açtı, kanal anında kapatıldı
09:46 Hasan Mezarcı'nın Noel'de yaptığı doğum günü kutlaması gündem oldu!
09:44 Anketlerde birinci çıkıyordu! Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'ın adaylığına sıcak bakmama nedeni ortaya çıktı
09:39 Kartal Tibet'in üvey oğlu Civan Canova, Üç Kuruş'ta fırtına estiriyor
09:37 Minik Asiye'nin saldırıdan dakikalar öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı!
09:06 5 zincir markete "sebepsiz zam" cezası!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2021 11:05:03. #1.13#
SON DAKİKA: Büyük ikramiyeye sayılı günler kaldı; milli piyango biletlerine ilgi arttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement