Büyük indirim uygulayan mağazalarda tüm raflar boşaldı - Son Dakika

Alış veriş yapan müşterilerden detaylar VİRGİNİA - ABD'de Kovid-19 salgının arıdından "normalleşme" sürecine giren Virginia 'da büyük indirim uygulayan mağazalarda tüm raflar boşaldı büyük kalabalık göze çarptı.

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