Büyük indirim uygulayan mağazalarda tüm raflar boşaldı - Son Dakika

Büyük indirim uygulayan mağazalarda tüm raflar boşaldı
Mağazadan detaylar Boş raflardan detaylar Alış veriş yapan müşterilerden detaylar VİRGİNİA - ABD'de Kovid-19 salgının arıdından "normalleşme" sürecine giren Virginia'da büyük indirim uygulayan mağazalarda tüm raflar boşaldı büyük kalabalık göze çarptı.
Mağazadan detaylar
Boş raflardan detaylar
Alış veriş yapan müşterilerden detaylar VİRGİNİA - ABD'de Kovid-19 salgının arıdından "normalleşme" sürecine giren Virginia'da büyük indirim uygulayan mağazalarda tüm raflar boşaldı büyük kalabalık göze çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 08:23 Kaynak: AA
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