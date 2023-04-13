Büyük isimleri hedef alan siber dolandırıcılara 'Kalkan' operasyonu! 85 milyon kişinin bilgilerini satmışlar - Son Dakika
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Büyük isimleri hedef alan siber dolandırıcılara 'Kalkan' operasyonu! 85 milyon kişinin bilgilerini satmışlar

13.04.2023 09:25

Diyarbakır merkezli 11 ilde siber dolandırıcılara yönelik düzenlenen 'Kalkan' operasyonunda 20 şüpheli, gözaltına alındı. Şirketler ile üst düzey kamu görevlilerini hedef alan şüphelilerin, gönderdikleri sahte mailler ile 85 milyon kişinin bilgilerini ele geçirdikleri ve bunları sattıkları ifade edildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, şirket sistemlerinde veri ihlalleri olduğuna yönelik ihbar sonrası harekete geçti.

Son Dakika: Üst düzey isimleri hedef alan siber dolandırıcılara operasyon! 85 milyonun tüm bilgilerini satmışlar

EŞ ZAMANLI BASKINLARDA 20 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çalışma yapan polis, sanal ortamda birbirleri ile irtibat halinde rumuz isimli 20 kişiyi tespit etti. Kimlikleri belirleyen polis, 11 ilde operasyon başlattı. Eş zamanlı baskınlarda 20 şüpheli, yakalandı. Ekipler, belirlenen adreslerde çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyal ele geçirildi.

Son Dakika: Üst düzey isimleri hedef alan siber dolandırıcılara operasyon! 85 milyonun tüm bilgilerini satmışlar

85 MİLYON KİŞİNİN BİLGİLERİNİ SATMIŞLAR

Polis, şüphelilerin özelikle geniş yetkilere sahip üst düzey kamu görevlilerini hedef aldığını belirledi. Şüphelilerin gönderdikleri sahte maillere tıklayan kişilerin şifrelerini ele geçirdiği tespit edildi. Bu şifreler sayesinde 85 milyon kişinin kimlik, adres, kredi kart bilgilerinin ele geçirildiği ve bu bilgilerin dolandırıcılara satıldığı belirlendi.

Son Dakika: Üst düzey isimleri hedef alan siber dolandırıcılara operasyon! 85 milyonun tüm bilgilerini satmışlar

SANAL PLATFORM KURMUŞLAR

Şüphelilerin ayrıca bir sanal platform kurdukları, söz konusu platforma referans ile üye olunduğu belirlendi. Şüphelilerin kurdukları platform üzerinden siber polisine yakalanmamak için neler yapılması gerektiğini birbirlerine anlattıkları da tespit edildi.

Son Dakika: Üst düzey isimleri hedef alan siber dolandırıcılara operasyon! 85 milyonun tüm bilgilerini satmışlar

ÖRGÜT ELEBAŞI BAŞKA BİR SUÇTAN TUTUKLU

Hacker örgütüne 'Kalkan' isimli operasyonu yapan polis, örgüt elebaşının başka bir suçtan tutuklu olduğunu da tespit etti. Ayrıca örgüt yöneticilerinin birbirlerini sadece sanal isimleri ile tanıdıkları, gerçek hayatta hiç tanışmadıkları belirtildi. 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyük isimleri hedef alan siber dolandırıcılara 'Kalkan' operasyonu! 85 milyon kişinin bilgilerini satmışlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyük isimleri hedef alan siber dolandırıcılara 'Kalkan' operasyonu! 85 milyon kişinin bilgilerini satmışlar - Son Dakika
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