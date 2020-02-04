"Büyük İstanbul Tüneli projesinin ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Büyük İstanbul Tüneli projesinin ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz' - Son Dakika

"Büyük İstanbul Tüneli projesinin ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz"

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Yap işlet devret modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli projesinin de ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Yap işlet devret modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli projesinin de ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz" dedi. Bakan Turhan ayrıca, "Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren hattını tamamlayarak yüksek hızlı treni Sivas'a ulaştıracağız. Bu yılın ilk çeyreğinde de test sürüşlerine başlayacağız" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Mehmet Cahit Turhan, İstanbul, Ankara, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:15 Kaynak: İHA
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