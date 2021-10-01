Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın protokolü imzalandı - Son Dakika

Aralık ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın protokolü imzalandı.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen imza törenine, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Uluslararası Boks Birliği (AIBA) Başkanı Umar Kremlev, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, AIBA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç katıldı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye'de boksa büyük ilgi gösterildiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı'mız ve Gençlik ve Spor Bakanı'mızla yaptığımız istişareler sonucunda, 'Bu şampiyonaya ev sahipliği yapabiliriz.' dedik. Biz büyük organizasyonları yapabilen bir ülkeyiz. Yeni Busenaz'ların çıkmasını arzu ettiğimiz bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Dünya boksu büyük sorunlar yaşıyorken, Umar Bey ciddi atılımlar yaparak normalleştirmeye başladı. Onu da tebrik ediyorum." diye konuştu.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılmasının kendilerini çok mutlu ettiğini aktararak, "Türkiye'nin boks dünyasında önemli bir yeri olduğunu vurgulamak istiyorum. Olimpiyatlarda dünya 5'incisiyiz, Avrupa'da 3'üncüyüz, Türk cumhuriyetlerinde 1'inciyiz. Türk boksu belli bir aşama kaydetti. Umarım bundan sonra Türk boksuna daha iyi hizmet etmek için bu tip organizasyonları yaparız. Bize bu imkanları sunan, maddi ve manevi desteklerini veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı'mıza teşekkür ederim. Türk boksu için ne istediysek verdiler. Birçok ülkenin istemesine rağmen organizasyonu bize veren Umar Kremlev'e de teşekkür ediyorum. Finallerde büyük ihtimalle sayın Cumhurbaşkanı'mız da bizleri onurlandıracak." ifadelerini kullandı.

Kremlev: "Türkiye çok büyük bir boks ülkesi"

Uluslararası Boks Birliği (AIBA) Başkanı Umar Kremlev, İstanbul'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Beraber organizasyonlar yapacak olmaktan onur duyduğunu aktaran Kremlev, şunları söyledi:

"Türkiye çok büyük bir boks ülkesi diyebilirim. Bunu son zamanlarda Türk sporcuların seviyesinden anlayabilirsiniz. Ben de Sayın Cumhurbaşkanı'na, Gençlik ve Spor Bakanı'na, Türkiye Boks Federasyonuna bu sporu daha da iyileştirmeye yardımcı oldukları için teşekkür ederim. Gördüğüm kadarıyla boksu burada çok seviyorlar. Bu zamana kadar organizasyonun yapılacağı yerleri gördüm. Hepsini çok beğendim. Dünya Şampiyonası'nı düzenlemek için gerekli olan her şey sizde var. Biz, boksun daha yüksek seviyelere gelmesi için reformlar yapıyoruz. Dünya Boks Birliğinin hiçbir sorunu yok. Bütün sorunları çözdük. Federasyonlarla yakın ilişki içindeyiz ve beraber çalışıyoruz. Maddi, manevi destekler veriyoruz. Sporcularımız bizim temelimizdir. Onlarla da yakın irtibattayız ve her türlü konuda yardımcı oluyoruz. Hangi ülkede olursa olsun biz her zaman boksörlerin hakkını savunacağız. Sporcuların bunu bilmesi gerekiyor. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası sayesinde burada Uluslararası Boks Kongresi'ni de yapacağız. Orada önemli sorunları konuşacağız. Bizim yeni ailemizde erkeklerin ve kadınların aynı seviyede olmasını çok istiyoruz. Buradaki organizasyondan önce 24 Ekim'de Belgrad'da Erkekler Dünya Şampiyonası olacak ve 2,5 milyon dolar ödül dağıtacağız. Kadınlarda aynı olması için burada da 2,5 milyon dolar ödül konulacak. Altın madalya kazanana 100 bin, gümüş madalya kazanana 50 bin, bronz madalya kazanana ise 25 bin dolar ödül vereceğiz."

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ise organizasyonun hayırlı olması temennisinde bulunup, "Olimpiyatlarda aldığımız madalyaların Dünya Boks Şampiyonası'nda da devam edeceğini umut ediyorum." açıklamasında bulundu.

Basın toplantısı, protokolün imzalanmasının ardından sona erdi.