Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Büyük Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi.
Yapılan müsabakalar sonrasında dereceye giren güreşçiler şöyle:50 KG1- Aynur Erge 2- Zehra Demirhan 3- Funda Tükenmez3-Bedriye Aksu53 KG1-Emine Çataloğlu 2-Rahime Arı 3-Fahriye Gök3- Sıla Aykıl55 KG1- Esra Pul 2- Dilan Kaya 3-Elif Yılmaz 3- Gizem Kabak57 KG1- Eda Tekin 2- Mehlika Öztürk 3- Alev Toprak 3- Melda Dernekci59 KG1- Elif Yanık 2- Aybike Yıldırım 3- Nurife Duman3- İkranur Akkuş62 KG1- Gamze Nur Adakan 2- Cansu Aksoy 3- Hatice Ece Tekin 3- Derya Beyhan65 KG1- Aslı Tuğcu 2- Şule Kabak 3- Kezban Akçin3- Yağmur Çakmak68 KG1- Kadriye Aksoy 2- Nesrin Baş 3- Seda Başgül3- Sevda Sarıgül72 KG1- Buse Tosun 2- Vahide Nur Gök 3- Merve Özer3- Merve Pul76 KG1- Ayşegül Özbeğe 2- Elif Nur Yaşar 3- Meryem Yılmaz3- Sabiha Akyıldız
KULÜPLER SIRALAMASI1- İstanbul ENKA (225 puan)2- Yalova Altınova Tersaneler (105 puan)3- Tokat Turhal Güreş Seveler (82 puan)
4- Burdur Belediye GSK (63 puan)