Büyük kalplerin küçük hayallerini gerçekleştirdiler - Son Dakika
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Büyük kalplerin küçük hayallerini gerçekleştirdiler

6 saat önce

Samsun'da üniversite öğrencileri ve öğretim üyeleri, lösemi hastası çocukların hayallerini gerçekleştirdi.

Büyük kalplerin küçük hayallerini gerçekleştirdiler, System.String[]

Samsun'da üniversite öğrencileri ve öğretim üyeleri, lösemi hastası çocukların hayallerini gerçekleştirdi.


Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veterinerlik ile Tıp Fakültesi öğrencileri ve öğretim üyeleri "Büyük Kalplerin Küçük Hayallerini Paylaşalım" sloganıyla çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürdü.


OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yatan lösemi ve onkoloji hastası çocuklar hayallerini mektupla yazdı. Yazılan mektuplarla bir liste yapan öğrenciler yardımseverlerin desteğiyle çocukların hayalindeki ürünleri temin etti. Bir araya getirdikleri ürünleri tek tek hediye paketi yapan öğrenciler çocukların kötü etkilenmemesi için de hediyeleri özenle hazırladıkları antialerjik çuvallarla sahiplerine ulaştırdı.


Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren ve kendisi de kanser hastası olan Veteriner Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Gökhan İnat, "15 yıldır Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören özellikle lösemili ve onkoloji hastası çocuklar için yılbaşı etkinlikleri düzenliyoruz. Bu kapsamda çocuklar bize mektuplar yazıyorlar. Kendi büyük kalplerinde geçen küçük hayallerini bize yazıyorlar. Bu mektupları biz değerlendiriyoruz ve hangi hayali varsa ve mektubunda neyi belirttiyse karşılamaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz sene 153 çocuğa hediye hazırlayabildik bu sene 200 çocuğa hediye dağıtacağız. Bu tabii ki zor bir süreç. Bu yüzde 2-3 aya öncesinde çalışmaya başlıyoruz. Hediyelerin hepsi çocuklar için özel olarak seçiliyor. Özel hediye çuvalları hazırlıyoruz. Bu hediye çuvallarımız organik ve antialerjik çuvallar. Bu çuvalların hepsi öğrenciler tarafından alınıp süslenmesi yapılıyor, o şekilde çocuklarımıza ulaştırıyoruz" dedi.


Pasta kesimi ile etkinlik sona erdi. - SAMSUN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 08:59 Kaynak: İHA
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