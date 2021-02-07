'Büyük Kediler'in nefes kesen maceraları - Son Dakika

'Büyük Kediler'in nefes kesen maceraları

07.02.2021 07:37
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Doğal yaşamın en gizemli türlerinden biri büyük kediler.

Doğal yaşamın en gizemli türlerinden biri büyük kediler... National Geographic Wild kanalı, bu türün özelliklerini, maceralarını ekrana taşıyor. Ödüllü yönetmenlerin vahşi yaşamı gözler önüne serdiği 'Büyük Kediler' serisi, her yıl olduğu gibi bu yıl da şubat ayı boyunca kanalda izlenebilecek.

Serinin en çok dikkat çeken yapımlarından biri, leopar Toto'nun hikayesini anlatan 'Yeşim Gözlü Leopar'. 38 yıldır Afrika'da belgesel çeken Beverly ve Dereck Joubert çifti Toto'yu çok küçükken bulmuş. Yavruyken gözlerinin bulanık bir gri olduğunu söylüyor ve "Bir yavru leopar bulmak insanın içini ısıtıyor. Küçücükler ve koyu renk beneklerle kaplılar. Ormanda zümrüt veya yeşim gözlü bir leopar bulmak gerçek bir mutluluk" diye anlatıyorlar. Çift için çekimler oldukça zorlu geçmiş. Bir gece bir Afrika mandası toslamış, boynuzları Beverly'nin göğsüne ve yüzüne girmiş. Dereck "Beverly kollarımda iki kez öldü ve onu hastaneye ulaştırmam 18 saat sürdü" diyor.

'Yeşim Gözlü Leopar' 7 Şubat Pazar günü İngiliz aktör Jeremy Irons'ın seslendirmesiyle Nat Geo WILD'da... Belgeseli çeken Joubert çifti, habitatları işgal edilen, ticareti yapılan, avlanan büyük kediler için yaşamın çok zorlaştığını söylüyor: "Soylarının tükenmemesi için korunmalarına yardım etmeliyiz."

Göz göze gelince bu türe aşık oldu

Serinin bir diğer ilgi çekici yapımı da 'Taru'nun Kaplan Kraliçesi'. 23 yaşındaki Aishwarya Sridar'ın çektiği belgesel; yetim kaplan Maya'nın Orta Hindistan'da verdiği hayat mücadelesini konu alıyor. İlk kez 11 yaşında bir kaplan gören Aishwarya, o anı şöyle anlatıyor: "Büyük bir erkek kaplanın izini sürdük. Bir anda çalılıkların arasından belirdi. Arabaya, benim koltuğuma yürüdü. Kehribar rengi gözlerine baktığım an büyük kedilere aşık oldum."

Yedi yıl boyunca Maya'nın izini süren Aishwarya, "Duygularını ifade etmede, stratejide, düşünmede insanlar kadar iyiler. Maya yavrularına çok küçük yaşta avlanmayı öğretmeye başladı. Yavrular gözlerimin önünde kaplanlığa giriş dersi alıyordu" diyor.

Aishwarya Sridhar'ın çektiği 'Taru'nun Kaplan Kraliçesi' 28 Şubat Pazar günü saat 20.00'de Nat Geo WILD'da yayımlanacak. Genç yönetmen, geçen sene 'Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı' ödülünü kazanan ilk Hint kadın oldu.

'Büyük Kediler'in nefes kesen maceraları

National Geographic, Belgesel, Afrika, Pazar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Büyük Kediler'in nefes kesen maceraları - Son Dakika Magazin


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