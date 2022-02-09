Son dakika haberi: Büyük kısmı donan Beyşehir Gölü'nün balıkçıları buzların erimesini bekliyor - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde soğuk havaların etkisiyle büyük kısmı donan Beyşehir Gölü'nde haftalardır avlanamayan balıkçılar, buzların erimesini bekliyor.

Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nün büyük kısmı, ocak ayında aralıklarla süren kar yağışının ardından, sıfırın altında 24 dereceyi gören aşırı soğuklar nedeniyle buz tuttu.

Gölün yüzeyinde oluşan 30-40 santime kalınlığındaki buz nedeniyle balıkçı tekneleri limanda mahsur kaldı.

Haftalardır balıkçılığın yapılamadığı gölde avcılar, lodosla buzların eriyerek, yeniden avlanmaya çıkacakları günü dört gözle beklemeye başladı.

Beyşehir Gölü'nde balık avlanamaması nedeniyle ilçedeki tezgahlarda deniz balıklarının yanı sıra başka gölet ve barajlarda avlanan aynalı sazan ile tatlı su levreğinin satışı yapılıyor.

"Lodos bekliyoruz"

Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, AA muhabirine, Türkiye genelinde geçen yıl ciddi bir kuraklık dönemi yaşandığı için Beyşehir Gölü'nün su seviyesinin de önemli ölçüde azaldığını söyledi.

Bu yıl kış mevsimi şartlarından çok memnun olduklarını aktaran Kurt, "Yağışlar, gölün su seviyesine ciddi anlamda katkı sağlayacak. Beyşehir'de etkili olan kar yağışı ve sonrasındaki aşırı soğuklar nedeniyle göl dondu. Dolayısıyla tatlı su balığı avcılığı bir aya yakındır yapılamıyor. Balıkçılar olarak buzların erimesi için lodos bekliyoruz. Cuma gününe kadar Beyşehir Gölü'nde balık avı sezonunun yeniden açılacağına inanıyoruz." diye konuştu.

"Gölün donmasına balıkçılar olarak sevindik"

Kurt, gölde tatlı su balıkçılığı faaliyetine katılan 467 ruhsatlı tekne bulunduğunu, göl donmadan ve kış şartlarından önce faal olarak çalışan 200 teknenin olduğunu kaydetti.

Göldeki buzun erimesinin ardından teknelerin çalışmaya devam edeceğine değinen Kurt, "Gölde balık sezonu yeniden başlayınca balık kilo fiyatlarının yeniden 25-30 lira seviyelerinde olacağını söyleyebiliriz. Gölün donmasına balıkçılar olarak sevindik. Balık popülasyonu buzdan dolayı korunmuş olacak." ifadelerini kullandı.