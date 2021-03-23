AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli: "Büyük kongremiz yenilenme sürecinin vizyonunu ortaya koyacak" - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli: "Büyük kongremiz yenilenme sürecinin vizyonunu ortaya koyacak"

23.03.2021 19:06
AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli:

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, partisinin 7. Olağan Büyük Kongresi'ne büyük bir heyecanla gideceklerini ve 2023 yol haritasıyla döneceklerini kaydetti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, partisinin 7. Olağan Büyük Kongresi'ne büyük bir heyecanla gideceklerini ve 2023 yol haritasıyla döneceklerini kaydetti.

Sürekli, yaptığı yazılı açıklamada, sloganı "Türkiye için güven ve istikrar" olarak belirlenen kongreye il yöneticileri, ana kademe üyeleri, kadın ve gençlik kolları, ilçe başkanları, yöneticileri ve delegelerini taşıyan 100 otobüsle gideceklerini belirtti.

AK Parti'nin 19 yıldır milletin ve hizmetin partisi olarak yoluna tavizsiz devam ettiğine işaret eden Sürekli, "Bu davanın gönüllüleri olarak bu büyük coşkuyu ve tarihi günü yaşayacağız. İzmir'den büyük umutlarla yola çıkıyoruz ve 2023 yol haritamızla geri döneceğiz. Bu kongre, ülkemize hatta dünyaya yön verecek önemli kararların işaret edileceği tarihi bir platform olacak ve biz de liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında olacağız." ifadelerini kullandı.

Sürekli, milletin inanç ve desteğiyle AK Parti'nin güçlenerek yoluna devam edeceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Büyük kongremiz yenilenme sürecinin vizyonunu ortaya koyacak. Hep birlikte yolumuza devam edeceğiz. AK Parti vaatlerin değil icraatların partisidir. Bu hep böyleydi, bundan sonra da böyle olacak. Milletinin hizmetkarlığından ödün vermeyecek, büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu yolda önemli bir mihenk taşı olacağına inandığımız büyük kongremizin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum."

AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli: Büyük kongremiz yenilenme sürecinin vizyonunu ortaya koyacak

Kerem Ali Sürekli, Büyük Kongresi, AK Parti, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli: 'Büyük kongremiz yenilenme sürecinin vizyonunu ortaya koyacak' - Son Dakika


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