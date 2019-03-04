Büyük Lansmana Büyük İlgi Hayalindeki Şişli'yi Açıkladı

Cevahir Otel'de düzenlenen büyük lansmana, CHP Genel Başkan Yardımcıları Aykut Erdoğdu ve Yıldırım Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, CHP milletvekilleri İlhan Cihaner, Selin Sayek Böke, Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker ve PM üyesi Yüksel Kılınç'ın da aralarında olduğu çok sayıda partili katıldı.

Lansmanda ilk olarak Ekrem İmamoğlu kürsüye çıktı, Keskin'e başarılar diledi. İstanbul'un en büyük sorunlarından birinin yoksulluk olduğunu anlatan İmamoğlu; "31 Mart'ta hepimizin derin bir sorumluluğu var. Hepimiz bütünleşmeli ve birlik olmalıyız. Bu yerel seçim başka bir ihtiyaç, model seçimidir. Ben bugün itibariyle Şişli'den çağrı yapıyorum. 31 Mart'a kol kola yürümeliyiz. Bu siyasal değil toplumsal bir süreçtir. Önlemini almazlarsa bize değil ama halka hesap verirler. İstanbul'un her konuda formülü var. Bir kişinin iradesiyle yönetilmiş İstanbul'un yönetim biçimi 31 Mart'ta bitiyor. Çalışmak için 27 günümüz kaldı. Kimseyle kavga etmeyeceğiz. Vatandaşını suçlayan vatandaşından oy alamaz. Bu şehrin 16 milyon insanının mutluluğu için çalışın. Sayın Hayri İnönü'ye teşekkür ediyorum. Yan yana kol kola görevini teslim eden bir arkadaşımız. 31 Mart'ta tahminlerin ötesinde bir sonuçla kazanıyoruz" dedi.

"Şişli bizim İstanbul bizim" sloganları arasında sahneye çıkan Muammer Keskin, projelerini coşkulu kalabalığa anlattı. Şişli'nin zaferine 27 gün kaldığını ifade eden Keskin; "Vatandaş odaklı olacağız. Ulaşılabilir belediyenin ulaşılabilir Başkanı olacağım. İlk sözümüz , 'nasıl yardımcı olabiliriz?' son sözümüz 'başka bir arzunuz var mı?' olacak. Sizlerde Mahalle Meclisleri vasıtasıyla kararlara katılacaksınız. Her meseleye ortak akılla yaklaşacağız. Yerinde kentsel dönüşüme inanıyoruz. Afetle mücadelenin gerekleri yapılacak. Trafiğe kesin çözüm gelecek. 10 bin araçlık otopark yapacağız ve sadece Şişli'de oturanlar faydalanacak. Eleman eğitimleri düzenleyeceğiz. İlçede yaşayan ilçede kazanacak. 4 bin gencimize istihdam sağlayacağız. İhtiyaçları mahalle meclisleri belirleyecek. Kent Kart ile açlık sınırının altındaki ailelere destek vereceğiz.

Şile'deki tesislerimizde 500 aileye birer hafta tatil sözümüz var. Belediyemizin bilim evleri var. Sayısını yükselteceğiz. Billboard ve pankartlarda benim fotoğraflarım yerine, hayatına renk katacağımız çocuklarımızın mutluluklarını göreceksiniz. Kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız. Yaşamın her alanında bir arada olmak için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Projeleri büyük bir ilgiyle karşılanan Keskin konuşmasının ardından tüm partilileri ve meclis üyelerini sahneye çağırdı. Lansman, çekilen toplu fotoğrafların ardından sona erdi.