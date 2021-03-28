ÇANAKKALE - Büyük liman vinci taşıyan geminin Çanakkale Boğazı'ndan geçişi başladı - Son Dakika

Geminin geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda herhangi bir kapanma yaşanmadı.

Güney Kore bayraklı "Hanjin Leader" adlı 152 metre uzunluğunda ve 40 metre genişliğindeki gemi, saat 11.00'de boğaza giriş yaptı.

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