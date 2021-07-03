Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlenen Uludağ Premium Ultra Trail koşusu başladı.

Uludağ'ın zirvesinde bu yıl 3'üncü kez gerçekleştirilen etkinlik, 1 genel klasman ve 5 farklı yaş kategorisinde düzenleniyor.

Uzun soluklu maratona yaklaşık bin 500 sporcu kayıt yaptırdı. 66, 30, 16 ve 6 kilometre yarışlarıyla sporcuları Uludağ'ın zirvesinde buluşturan koşunun en uzun bölümü ise 100 kilometre olarak belirlenen özel etap oldu.

Maraton koşucuları, Zeyniler, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Buzul Göletler, Uludağ Zirve, Softaboğan Şelalesi, Bakacak, Kurbağa Kaya ve Sarıalan'ı geçerek Uludağ'ın eşsiz güzelliğine tanıklık etti.

16 ve 6 kilometre yarışlarının startını veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her yıl büyüyerek devam eden etkinliğin hem kentin hem de Uludağ'ın tanıtımına katkı sunacağını bildirdi.

Aktaş, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bin 500 civarında yerli ve yabancı sporcunun gelmesi, ilginin büyük olduğunu gösteriyor. Etkinlik, birkaç yıllık süreç zarfında Bursa'nın ve Uludağ'ın daha fazla tanınmasına katkı sağlayacak. Uludağ'ın da 12 ay ve dört mevsim boyunca ziyaret edilebileceğini gösterecek. Katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Organizasyon Bursa'ya, Türk sporuna hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Daha sonra 16 kilometrelik etabı birinci bitiren Can Ayaz ve dereceye girenlere madalyalarını Başkan Alinur Aktaş takdim etti.

Program kapsamında yarın Softaboğan Şelalesi'ne halk yürüyüşünün gerçekleştirileceği bildirildi.