Büyük Menderes Havzası\'nda Toplu Balık Ölümleri

EGE Bölgesi'nin en önemli tarımsal su kaynağı Büyük Menderes Havzası Milli Parkı'nın son noktası olan tahliye kanalındaki toplu balık ölümlerinin, sulama sezonunun bitmesiyle baraj kapaklarının kapanması, artan sıcaklıklar ve kuraklığın etkisiyle ana tahliye kanalında sudaki oksijen miktarının azalmasından kaynaklandığı bildirildi. Balık ölümlerinin başka nedeni olup olmadığının tespiti için ayrıca su ve ölü balık numuneleri alınıp analize gönderildiği kaydedildi.

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Büyük Menderes Havzası'nın tahliye kanalında 2 gün önce toplu balık ölümleri gerçekleşti. Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın tam ortası, yaklaşık 6 kilometre boyunca sazlıklar ölü balıklarla doldu. Toplu balık ölümlerine Aydın Valiliği el attı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kanaldan incelenmek üzere su ve ölen balıklardan alıp, tahlile gönderdi. Konuyla ilgili Aydın Valiliği ise yapılan yazılı açıklamada, "Söke ilçesindeki tahliye kanalında toplu halde balık ölümlerinin yaşanması haberleri üzerine, ilgili tüm kurumlarımız tarafından gerekli çalışmalar başlatılarak denetime esas numuneler incelenmek üzere yetkili laboratuvarlara gönderilmiştir. Toplu balık ölümleri nedeniyle ilgili yapılan araştırmalar sonucunda; sulama sezonunun bitmesiyle baraj kapaklarının kapanması, artan sıcaklıklar ve kuraklığın etkisiyle ana tahliye kanalında sudaki oksijen miktarının azalması nedenleriyle balık ölümlerinin gerçekleştiği kurum yetkililerince bildirilmiştir. Balık ölümlerinin bu nedenler dışında farklı bir nedenle olup olmadığının belirlenmesi amacıyla su ve ölü balık numuneleri alınarak analize gönderilmiştir. Konu üzerinde hassasiyetle durulmakta ve incelemeler devam etmektedir" denildi.