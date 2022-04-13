Büyük Menderes için 4 ilde toplanan 30 bin imza Meclis'e sunuldu - Son Dakika

'BÜYÜK Menderes Havzası İnisiyatifi'nin oluşturduğu Aydın, Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli çevre derneklerince 'Nehir Kirlenmesin ve Kurumasın' adı altında 8 ay önce başlatılan kampanyada toplanan 30 bin imza, TBMM'ye sunuldu. Ayrıca 4 ilin milletvekillerine TBMM'de Büyük Menderes'teki kirliliğinin önüne geçilmesi için sunum yapıldı.

Menderes Havzası'nda kuraklığın Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ve Aydın illerinde ve bitişik diğer illerce kirletilmesi nedeniyle 4 kentin çevre derneklerinden oluşan 'Büyük Menderes Havzası İnisiyatifi' 8 ay önce 'Büyük Menderes Nehri Kirlenmesin ve Kurumasın' sloganıyla imza kampanyası başlattı. İlgi gören kampanyada, 30 bin imza toplandı. 'Büyük Menderes Havzası İnisiyatifi' bileşenleri ve çevre illerden katılan milletvekilleri, toplanan imzalar ve oluşturulan 'Yok Olmanın Eşiğinde Büyük Menderes Nehri Raporu' dün TBMM Başkan Vekili Haydar Akar'a teslim edildi. TBMM'de, 4 ilin milletvekillerinin çağrılı olduğu oturumda Dr. Metin Aydın tarafından 'Büyük Menderes Nehri Kirlenmesin ve Kurumasın' konulu sunum gerçekleştirildi.