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Son dakika haberi: BÜYÜK MENDERES'İN ESKİ YATAĞINDAKİ BALIK ÖLÜMLERİNİN NEDENİ FAZLA TUZ ÇIKTI - Son Dakika

Son dakika haberi: BÜYÜK MENDERES'İN ESKİ YATAĞINDAKİ BALIK ÖLÜMLERİNİN NEDENİ FAZLA TUZ ÇIKTI

17.09.2021 15:41
Son dakika haberi: BÜYÜK MENDERES'İN ESKİ YATAĞINDAKİ BALIK ÖLÜMLERİNİN NEDENİ FAZLA TUZ ÇIKTI, System.String[]

Son dakika haberine göre AYDIN'ın Koçarlı ilçesindeki Büyük Menderes Nehri'nin eski yatağında ağustos ayında yaşanan balık ölümlerinin, sudaki fazla tuz oranından kaynaklandığı ortaya çıktı.

AYDIN'ın Koçarlı ilçesindeki Büyük Menderes Nehri'nin eski yatağında ağustos ayında yaşanan balık ölümlerinin, sudaki fazla tuz oranından kaynaklandığı ortaya çıktı.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından alınan kararla, haziran ve temmuz aylarında barajlardan Büyük Menderes Nehri'ne salınan sularla çiftçiler başta pamuk olmak üzere ürünlerini iki kez suladı. Yılda 4 kez sulama yapan çiftçiler, 15 Ağustos itibarıyla barajlardan su salınması kesilince ürünlerinin kurumaması için çevredeki azmaklara yöneldi. Kırsal Yeniköy ve Bıyıklı mahallerinin alt kısmında 5 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri eski yatağı da bunlardan biri oldu. Çiftçiler, ürünlerini sulamak için buradan traktörlerle tarladaki kanallara su çekmeye başladı. Her gün çok sayıda traktörün su çektiği nehrin eski yatağında sular bitme noktasına geldi, binlerce tatlı su balığı da telef oldu. Binlerce kuş ise su yüzeyindeki ölü balıkları yemek için bölgeye akın etti. Nehrin eski yatağındaki sazan ve yayın başta olmak üzere çok sayıda balık türü şimdi de kuraklık nedeniyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Balık ölümleri üzerine çiftçiler, tedbir alınması için başta DSİ ve Tarım ve Orman Müdürlükleri olmak üzere yerlere giderek dilekçe verdi. Konuyla ilgili Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne bilgi veren Bıyıklı Mahallesi Muhtarı Mustafa Turgan, kendi imkanlarıyla Söke'deki özel bir laboratuvarda nehir eski yatağındaki suyun tahlilini yaptırdı. Sonuçlara göre, suda litrede 2,5 gram olması gereken tuz oranının 3,6 grama çıktığı tespit edildi.

'SU ÇOK TUZLU'

Turgan, "Balıkların ölüm nedeninin suyun çok tuzlu olması ve suyun çekilmesiyle oksijenin azalmasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Nehir eski yatağındaki su, yer altındaki kaynaklardan çıkıyor. Bugün için sudaki tuz oranı litrede 3,6 gram. Buradaki yaşayan canlılar, tatlı su balığı. Su çok tuzlu olduğunda etkileniyorlar. Kuraklık nedeniyle azmağa su takviyesi de yapamıyoruz. Sadece büyükşehir belediyesinin Bıyıklı Mahallesi için açmış olduğu sondaj kuyusundan çok az miktarda su geliyor. Bu suyun da tuz oranı yüksek olduğu için balıklara zarar veriyor. Büyük Menderes Nehri'nde de su olmadığı için eski yatağına takviye yapamıyoruz. İnşallah bundan sonra da balıklar ölmez. Doğa eski düzenine gelir" dedi. Öte yandan çiftçilerin balık ölümlerini bildirdiği Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nün konuyla ilgili herhangi bir çalışması olmadığı belirtildi.

Son dakika haberi: BÜYÜK MENDERES'İN ESKİ YATAĞINDAKİ BALIK ÖLÜMLERİNİN NEDENİ FAZLA TUZ ÇIKTI
Son dakika haberi: BÜYÜK MENDERES'İN ESKİ YATAĞINDAKİ BALIK ÖLÜMLERİNİN NEDENİ FAZLA TUZ ÇIKTI
Son dakika haberi: BÜYÜK MENDERES'İN ESKİ YATAĞINDAKİ BALIK ÖLÜMLERİNİN NEDENİ FAZLA TUZ ÇIKTI
Son dakika haberi: BÜYÜK MENDERES'İN ESKİ YATAĞINDAKİ BALIK ÖLÜMLERİNİN NEDENİ FAZLA TUZ ÇIKTI
Son dakika haberi: BÜYÜK MENDERES'İN ESKİ YATAĞINDAKİ BALIK ÖLÜMLERİNİN NEDENİ FAZLA TUZ ÇIKTI
Son dakika haberi: BÜYÜK MENDERES'İN ESKİ YATAĞINDAKİ BALIK ÖLÜMLERİNİN NEDENİ FAZLA TUZ ÇIKTI
Son dakika haberi: BÜYÜK MENDERES'İN ESKİ YATAĞINDAKİ BALIK ÖLÜMLERİNİN NEDENİ FAZLA TUZ ÇIKTI
Son dakika haberi: BÜYÜK MENDERES'İN ESKİ YATAĞINDAKİ BALIK ÖLÜMLERİNİN NEDENİ FAZLA TUZ ÇIKTI
Son dakika haberi: BÜYÜK MENDERES'İN ESKİ YATAĞINDAKİ BALIK ÖLÜMLERİNİN NEDENİ FAZLA TUZ ÇIKTI

Büyük Menderes Nehri, Hisarcık, Koçarlı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: BÜYÜK MENDERES'İN ESKİ YATAĞINDAKİ BALIK ÖLÜMLERİNİN NEDENİ FAZLA TUZ ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: BÜYÜK MENDERES'İN ESKİ YATAĞINDAKİ BALIK ÖLÜMLERİNİN NEDENİ FAZLA TUZ ÇIKTI - Son Dakika
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