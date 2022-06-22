Büyük Menderes'in kaynağında nilüferler açtı

BÜYÜK Menderes Nehri'nin doğduğu Dinar ilçesinde yer alan Eldere Gölü'nde (Karakuyu Gölü), havanın ısınmasıyla nilüferler çoğaldı. Sucul otların arasında nilüfer çiçekleri açtı.

Göller Bölgesi'nde yer alan Büyük Menderes Nehri'nin kaynağı olarak bilinen Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki Eldere Gölü, son zamanlarda nilüfer çiçekleriyle doldu. Zengin su kaynağına sahip Eldere Gölü, kamış, hasırotu ve nilüfer bitkileriyle kaplandı. Kuşların göç yolları üzerinde olması ayrıca dikkuyruk, ördek, tuna gibi nesli tehlikede olan, göç mevsiminde leylek, balıkçıl, söğütbülbülü ve flamingo gibi kuşlara ev sahipliği yapan göl, eşsiz güzelliğiyle göze çarpıyor. Yaban Hayatı Koruma Sahası ve 1'inci derece doğal sit alanı olan Eldere Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra mitolojik öyküsüyle de dikkat çekiyor.

NİLÜFERLER ARASINDA TEKNE TURUEldere köyü muhtarı İlhami Uluturhan, Ankara- Antalya yolu üzerindeki köyün, Büyük Menderes Nehri'nin ana kaynağı olan küçük yerleşim yeri olduğunu anlattı. Uluturhan, "Bulunduğumuz bölge hem arkeolojik hem doğal sit alanı olarak koruma altında. Karakuyu Sazlıkları olarak da bilinen bu bölgede çok sayıda kuş türü ve endemik bitkiler bulunmaktadır. Ayrıca köyümüzde bulunan kuş gözlem kulesinden izlenim yapılabilmektedir. Yaz aylarında yeşil sazlıkların arasında nilüfer çiçeklerinin açmasıyla gölde tekne turları düzenlenmektedir. Bu geziler düzenlenirken tabiata zarar vermeden, buraya gelen misafirlerin o güzellikleri görmesi sağlanır. Ayrıca yolda mola veren vatandaşlara hizmet veren lokantalar bulunmaktadır" dedi.Bölge için anlatılan mitolojik öykü ise şöyle:

"Athena bir gün göldeki sazlardan kendisine flüt yapar. Bir yandan flütü çalan Athena, bir yandan da gölde yüzüne bakar. Yanaklarının şiştiğini gören Athena kendinden tiksinip, flütü göle fırlatır. O sırada gölün yanından geçen Marsyas bu flütü bulur ve çalmaya başlar. Zamanla bölgenin en popüler flütçüsü olur. Apollon ise bir gün Marsyas'la yarışmak ister. Apollon arp, Marsyas flüt çalar ve yarışmayı Marsyas kazanır. Yenilgiyi kabullenmeyen Apollon müzik aletlerini ters çalmayı önerir fakat flüt ters çalınmaz ve ikisi berabere kalır. Bunu kabullenmeyen Apollon, Marsyas'ı Dinar'da bulunan Suçıkan Kayalıklarına astırır ve flütü de Suçıkan'a atar. Marsyas'ın ölümüne üzülen kayalar ağlayarak Suçıkan'ı oluşturur."