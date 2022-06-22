Büyük Menderes'in kaynağında nilüferler açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Büyük Menderes'in kaynağında nilüferler açtı

22.06.2022 11:21
Büyük Menderes'in kaynağında nilüferler açtı

BÜYÜK Menderes Nehri'nin doğduğu Dinar ilçesinde yer alan Eldere Gölü'nde (Karakuyu Gölü), havanın ısınmasıyla nilüferler çoğaldı.

BÜYÜK Menderes Nehri'nin doğduğu Dinar ilçesinde yer alan Eldere Gölü'nde (Karakuyu Gölü), havanın ısınmasıyla nilüferler çoğaldı. Sucul otların arasında nilüfer çiçekleri açtı.

Göller Bölgesi'nde yer alan Büyük Menderes Nehri'nin kaynağı olarak bilinen Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki Eldere Gölü, son zamanlarda nilüfer çiçekleriyle doldu. Zengin su kaynağına sahip Eldere Gölü, kamış, hasırotu ve nilüfer bitkileriyle kaplandı. Kuşların göç yolları üzerinde olması ayrıca dikkuyruk, ördek, tuna gibi nesli tehlikede olan, göç mevsiminde leylek, balıkçıl, söğütbülbülü ve flamingo gibi kuşlara ev sahipliği yapan göl, eşsiz güzelliğiyle göze çarpıyor. Yaban Hayatı Koruma Sahası ve 1'inci derece doğal sit alanı olan Eldere Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra mitolojik öyküsüyle de dikkat çekiyor.

NİLÜFERLER ARASINDA TEKNE TURUEldere köyü muhtarı İlhami Uluturhan, Ankara- Antalya yolu üzerindeki köyün, Büyük Menderes Nehri'nin ana kaynağı olan küçük yerleşim yeri olduğunu anlattı. Uluturhan, "Bulunduğumuz bölge hem arkeolojik hem doğal sit alanı olarak koruma altında. Karakuyu Sazlıkları olarak da bilinen bu bölgede çok sayıda kuş türü ve endemik bitkiler bulunmaktadır. Ayrıca köyümüzde bulunan kuş gözlem kulesinden izlenim yapılabilmektedir. Yaz aylarında yeşil sazlıkların arasında nilüfer çiçeklerinin açmasıyla gölde tekne turları düzenlenmektedir. Bu geziler düzenlenirken tabiata zarar vermeden, buraya gelen misafirlerin o güzellikleri görmesi sağlanır. Ayrıca yolda mola veren vatandaşlara hizmet veren lokantalar bulunmaktadır" dedi.Bölge için anlatılan mitolojik öykü ise şöyle:

"Athena bir gün göldeki sazlardan kendisine flüt yapar. Bir yandan flütü çalan Athena, bir yandan da gölde yüzüne bakar. Yanaklarının şiştiğini gören Athena kendinden tiksinip, flütü göle fırlatır. O sırada gölün yanından geçen Marsyas bu flütü bulur ve çalmaya başlar. Zamanla bölgenin en popüler flütçüsü olur. Apollon ise bir gün Marsyas'la yarışmak ister. Apollon arp, Marsyas flüt çalar ve yarışmayı Marsyas kazanır. Yenilgiyi kabullenmeyen Apollon müzik aletlerini ters çalmayı önerir fakat flüt ters çalınmaz ve ikisi berabere kalır. Bunu kabullenmeyen Apollon, Marsyas'ı Dinar'da bulunan Suçıkan Kayalıklarına astırır ve flütü de Suçıkan'a atar. Marsyas'ın ölümüne üzülen kayalar ağlayarak Suçıkan'ı oluşturur."


YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Sağanak yağış köyde sele neden oldu: Yollar çöktü, tarım arazileri sular altında kaldı Son dakika haberleri | Sağanak yağış köyde sele neden oldu: Yollar çöktü, tarım arazileri sular altında kaldı Bolvadin'de sel... Geçen ay evleri yıkılan ailenin şimdi de sığındıkları derme çatma yapıyı su bastı Bolvadin'de sel... Geçen ay evleri yıkılan ailenin şimdi de sığındıkları derme çatma yapıyı su bastı
Kaynak: DHA

Büyük Menderes Nehri, Karahisar, Athena, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyük Menderes'in kaynağında nilüferler açtı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:43 Akşener'den Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza indirimine sert tepki: Kadın katillerine cesaret veriyorlar
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:29 Kulislerde konuşulan bu iddia bomba etkisi yarattı: Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?
11:27 Akşener'den sosyal medya düzenlemesine ilişkin çok sert sözler: Bu yasa yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır! Bu yasa bir istibdat yasasıdır
11:27 Jan Vesely takımdan ayrıldığını açıkladı, oyuncu Berna Laçin'in kızı gözyaşlarına boğuldu
11:23 Rap sanatçısı Uzi, konserinde hayranının saldırısına uğrayınca sahneyi terk etti
11:13 Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı!
11:01 Gram altının fiyatı yeni günde 1.020 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59 Mahkemeden Migros, Carrefoursa ve BİM'i şoke eden karar! Marketlerin "yürütmeyi durdurun" istemi reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 11:54:51. #1.12#
SON DAKİKA: Büyük Menderes'in kaynağında nilüferler açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement