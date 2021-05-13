Büyük Menderes kuruyunca çiftçiler yer altı sularına yöneldi - Son Dakika

Büyük Menderes kuruyunca çiftçiler yer altı sularına yöneldi

13.05.2021 10:32
Büyük Menderes kuruyunca çiftçiler yer altı sularına yöneldi, System.String[]

AYDIN'da, Büyük Menderes Nehri'ndeki suların kurumasıyla çiftçiler çareyi tarlalarında sondaj kuyusu açtırmakta buldu.

AYDIN'da, Büyük Menderes Nehri'ndeki suların kurumasıyla çiftçiler çareyi tarlalarında sondaj kuyusu açtırmakta buldu.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden çıkarak Uşak, Denizli ve Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen 584 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri, en kurak dönemlerinden birini yaşıyor. Daha önce taşkınlarla gündeme gelen Büyük Menderes Nehri'nin kuruması, Aydın Ovası'ndaki çiftçileri tedirgin etti. Çiftçiler nehirde su olmayınca çareyi, tarlalarına sondaj kuyusu açtırarak su çıkarmakta buldu. Sondaj kuyusu açan ustalar, talebe yetişemez oldu. Bazı çiftçiler tarlaların belirli yerlerine 4 veya 5 kuyu açmasına rağmen ancak 1 veya 2 yerde su bulabildi.

'2007 YILINDAKİ KURAKLIĞI YAŞIYORUZ'Çiftçilerden Mustafa Aytekin, "2007'de yine böyle kuraklık oldu. Bu yıl da aynı kuraklığı yaşıyoruz. Kimse ne ekeceğini bilemiyor. Pamuk ektik ama sezonda 2 defa su verecekler. DSİ yine aynı parayı alacak çiftçilerden. Tarlamın 4 yerine sondaj kuyusu açtırdım sadece 1 yerden su çıktı. 300 dönüm arazim var bu su da yetmeyecek. Allah bizlerin yardımcısı olsun. 17 metreye kadar sondaj vuruldu su yok. Daha aşağı indiğimiz zaman su çıksa bile, arazide elektrik olmadığı için suyu çıkaramayız. 20 metreye kadar pancar motorlarla kendi imkanımızla suyu yüzeye çıkarabiliyoruz. Pamuk evlat gibi yetişiyor. İşimiz çok zor" dedi.'HİÇ BÖYLE YOĞUN TALEP GÖRMEDİM'Sondaj kuyusu açarak hayatını sürdüren Fuat Yıldırım, "Baba mesleğini yapmaktayım. Çocukken babamın yanında sondaj kuyusu açma işini öğrendim. Şimdiye kadar hiç böyle bir yoğunluk yaşamadım. Bu yıl sondaj kuyusu için çiftçilerden çok aşırı talep var. Çiftçiler susuz kalınca biz de sırayla işlerini yapmaya çalışıyoruz. Her gün bir sondaj kuyusu açıyoruz. Talebi karşılamakta zorlanır olduk. Böyle giderse yer altı suları da bitecek. Herkesin gelecek için tedbir alması gerekiyor. 15 ila 20 metre derinliğe kadar iniyoruz. 20 metreye kadar indiğimizde su çıkmazsa başka yere geçiyoruz. Mutlaka suyu bulmaya çalışıyoruz. Mayıs ayında 9 yerde su bulduk, çiftçilerde memnun kaldı. Şu anki tarlada 5 yere sondaj vurduk 3'ü boş çıktı, 2'sinden su çıktı. Yıllardan beri bu işi yaptığımız için suların nerede olduğunu tahmin edebiliyoruz. Söke'den Nazilli ilçesine kadar sondaj kuyusu açmaya gidiyorum. Sondajın metresini 150 liraya çıkarıyoruz. Eğer su çıkmazsa metresinden 75 lira alıyoruz" diye konuştu.'İKİ ARADA BİR DEREDE KALDIK'Çiftçilerden Ahmet Ünlü, "15 yıldan beri çiftçilik yapıyorum. Çoğunlukla yonca ekiyorum. Kanalda yeterli seviyede su olmadığı için içindeki az suyu da traktörlerle çekiyoruz. Bu şekilde hem zor hem de masraflı oluyor. Traktörlerde bu işi için çok büyük dolayısıyla yakıtı da çok yakıyor. İki arada bir derede kaldık" dedi.'SESİMİZİ DUYURMAYA ÇALIŞIYORUZ'

İncirliova Ziraat Odası Ali Kaykı, "2021 yılına yağışların az olmasıyla başladık. Önce Büyük Menderes Nehri'ne sular kurumaya başladı. Aydın Ovası Sulama Birliği çiftçilere su veremez hale geldi. Çiftçilerde kendi imkanlarıyla sondaj kuyusu için mücadeleye başladı. Ancak her yerde su çıkmıyor. Bazı mahallerde su çıkarken, bazı mahallerde maalesef su çıkmıyor. Kendimde arazimde 4 yere sondaj vurdum su çıkmadı. Çiftçiler olarak çaresiz bir şekilde sesimizi duyurmaya çalışıyoruz" diye konuştu.


Büyük Menderes kuruyunca çiftçiler yer altı sularına yöneldi
Büyük Menderes kuruyunca çiftçiler yer altı sularına yöneldi
Büyük Menderes kuruyunca çiftçiler yer altı sularına yöneldi
Büyük Menderes kuruyunca çiftçiler yer altı sularına yöneldi
Büyük Menderes kuruyunca çiftçiler yer altı sularına yöneldi
Büyük Menderes kuruyunca çiftçiler yer altı sularına yöneldi
Büyük Menderes kuruyunca çiftçiler yer altı sularına yöneldi
Büyük Menderes kuruyunca çiftçiler yer altı sularına yöneldi
Büyük Menderes kuruyunca çiftçiler yer altı sularına yöneldi
Büyük Menderes kuruyunca çiftçiler yer altı sularına yöneldi
Büyük Menderes kuruyunca çiftçiler yer altı sularına yöneldi
Büyük Menderes kuruyunca çiftçiler yer altı sularına yöneldi
Büyük Menderes kuruyunca çiftçiler yer altı sularına yöneldi

Büyük Menderes Nehri, Ege Denizi, Karahisar, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Büyük Menderes kuruyunca çiftçiler yer altı sularına yöneldi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yüzlerce İsrailli tarafından Müslüman sürücü, sokak ortasında linç edildi Yüzlerce İsrailli tarafından Müslüman sürücü, sokak ortasında linç edildi Asma kat delinince 3 metre yükseklikten dükkanın ortasına düştü Asma kat delinince 3 metre yükseklikten dükkanın ortasına düştü Vermek istediği mesajı bu kez kimse anlamadı! Sarıgül'den yeni video Vermek istediği mesajı bu kez kimse anlamadı! Sarıgül'den yeni video Sedat Peker'in kendisi hakkındaki sözlerine İçişleri Bakanı Soylu'dan sert yanıt: Operasyon faresi gibi kaçma Sedat Peker'in kendisi hakkındaki sözlerine İçişleri Bakanı Soylu'dan sert yanıt: Operasyon faresi gibi kaçma Çukur'un yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak Çukur'un yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak Tam kapanmanın ardından normalleşme, bayram sonrası başlıyor Tam kapanmanın ardından normalleşme, bayram sonrası başlıyor İsrail'in saldırılarını protesto etmek isteyen çift, İstanbul Konsolosluğu önünde aracını ateşe verdi İsrail'in saldırılarını protesto etmek isteyen çift, İstanbul Konsolosluğu önünde aracını ateşe verdi Sedat Peker, Sedat Peker, "Bildiklerini neden daha önce anlatmadı?" sorusuna cevap verdi

Son Dakika Haberleri
10:32 Asma kat delinince 3 metre yükseklikten dükkanın ortasına düştü
10:20 Vermek istediği mesajı bu kez kimse anlamadı! Sarıgül'den yeni video
10:17 Filistin asıllı model Gigi Hadid, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılara tepki gösterdi: Görmezden gelemezsiniz!
10:14 Sedat Peker'in kendisi hakkındaki sözlerine İçişleri Bakanı Soylu'dan sert yanıt: Operasyon faresi gibi kaçma
09:46 Emir Sarıgül ile Sibel Can hakkındaki aşk iddialarına yalanlama geldi
09:44 Üç büyüklerin ligdeki performansları hisselere yansıyor! Borsada kıran kırana yarış
09:39 İsrail'in saldırılarını protesto etmek isteyen çift, İstanbul Konsolosluğu önünde aracını ateşe verdi
09:20 Bennu Yıldırımlar, ekrana geri döndü! Sadakatsiz'de geçmişten gelip Asya'yı şaşkına uğratıyor
09:14 Birçok kişinin bilmediği, çalışanlar için çift tazminat alabilmenin yolları
09:10 Sedat Peker, "Bildiklerini neden daha önce anlatmadı?" sorusuna cevap verdi
3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı 3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı         
10:40
Sevgilisini kaçırırken yakalandı, polisi çileden çıkardı: CD'mi verin bana Sevgilisini kaçırırken yakalandı, polisi çileden çıkardı: CD'mi verin bana         
10:35
İzinsiz taksiyle şehir değiştirmeye kalkan iki kadın, cezadan kurtulamadı İzinsiz taksiyle şehir değiştirmeye kalkan iki kadın, cezadan kurtulamadı         
10:29
Filistin asıllı model Gigi Hadid, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılara tepki gösterdi: Görmezden gelemezsiniz! Filistin asıllı model Gigi Hadid, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılara tepki gösterdi: Görmezden gelemezsiniz!         
10:18
87 yıl sonra Ayasofya'da ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı 87 yıl sonra Ayasofya'da ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı         
10:08
Elon Musk'ın Tesla satışında Bitcoin ile ödemeyi askıya alması üzerine kripto paranın değeri yüzde 10 düştü Elon Musk'ın Tesla satışında Bitcoin ile ödemeyi askıya alması üzerine kripto paranın değeri yüzde 10 düştü         
10:02
Emir Sarıgül ile Sibel Can hakkındaki aşk iddialarına yalanlama geldi Emir Sarıgül ile Sibel Can hakkındaki aşk iddialarına yalanlama geldi         
09:47
Birçok kişinin bilmediği, çalışanlar için çift tazminat alabilmenin yolları Birçok kişinin bilmediği, çalışanlar için çift tazminat alabilmenin yolları         
09:15
Galatasaray taraftarı, Aytaç Kara'nın paylaşımını yorum yağmuruna tuttu Galatasaray taraftarı, Aytaç Kara'nın paylaşımını yorum yağmuruna tuttu         
00:17
Bekçilerin para kavgasında kan döküldü! Önce arkadaşını vurdu sonra canına kıydı Bekçilerin para kavgasında kan döküldü! Önce arkadaşını vurdu sonra canına kıydı         
18:18
Dünyanın en büyük ikinci canlı türüydü! Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü fin balinası çıkarıldı Dünyanın en büyük ikinci canlı türüydü! Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü fin balinası çıkarıldı         
17:05
İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü         
16:21
Nezen Germiyen cinayetinde kilit isim Ahmet Taşkın'ın arkadaşı konuştu: Bana öldürdüğünü itiraf etti Nezen Germiyen cinayetinde kilit isim Ahmet Taşkın'ın arkadaşı konuştu: Bana öldürdüğünü itiraf etti         
15:04
Meselenin aslı ortaya çıktı! Filistinliler topraklarını Yahudilere sattı mı? Meselenin aslı ortaya çıktı! Filistinliler topraklarını Yahudilere sattı mı?         
14:52
Cansız bedeni 4 yıl önce çıplak halde ormanda bulunmuştu! Korkunç cinayeti yıllar sonra sperm örneği aydınlattı Cansız bedeni 4 yıl önce çıplak halde ormanda bulunmuştu! Korkunç cinayeti yıllar sonra sperm örneği aydınlattı         
14:46
Tuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, balığın ağzının içindeki paraziti görünce hayrete düştü Tuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, balığın ağzının içindeki paraziti görünce hayrete düştü         
14:19
Türkiye rekoru elinde! Yediği cezaları göbek atarak kutladı: Devletin kestiği parmak acımaz Türkiye rekoru elinde! Yediği cezaları göbek atarak kutladı: Devletin kestiği parmak acımaz         
13:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2021 10:54:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyük Menderes kuruyunca çiftçiler yer altı sularına yöneldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement