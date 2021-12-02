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BÜYÜK MENDERES NEHRİ'NDE ATIK NEDENİYLE BİNLERCE BALIK ÖLDÜ - Son Dakika

BÜYÜK MENDERES NEHRİ'NDE ATIK NEDENİYLE BİNLERCE BALIK ÖLDÜ

02.12.2021 23:27

AYDIN'ın Söke ilçesinde, Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Sarıkemer Mahallesi'ndeki taş köprüde biriken çöplerin, menfezleri tıkamasıyla binlerce balık öldü.

AYDIN'ın Söke ilçesinde, Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Sarıkemer Mahallesi'ndeki taş köprüde biriken çöplerin, menfezleri tıkamasıyla binlerce balık öldü.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden başlayıp Uşak, Denizli ve Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Sarıkemer Mahallesi'ndeki taş köprü, suların getirdiği çöp, odun parçası ve benzeri molozlarla doldu. Çöplerin tıkadığı menfezler nedeniyle binlerce balık öldü. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, balık ölümlerinin gerçekleştiği bölgede inceleme yapıp, önlem alınmasını istedi.

'BURADAKİ EKOSİSTEM ÇÖKER'

EKODOSD Başkanı Sürücü, "Geçtiğimiz pazar günü, Sarıkemer Mahallesinden geçen Büyük Menderes Nehri üzerindeki taş köprünün, yukarı havzadan suların getirdiği çöpler, ağaç kütükleri ve çalı çırpı nedeniyle menfezleri tıkanmış ve sürekli gelen atıklar nedeniyle kuzey bölgesinde atıklardan oluşan büyük bir ada haline dönüşmüş. Bugün yerinde yaptığımız incelemelerde, atıkların daha da arttığını, ilgili kurumlar tarafından bir çalışma yapılmadığını gördük. Çöplerin bulunduğu bölgede balıkçıl kuşlarının yoğun olduğunu görünce, atıkların çevresinde bir inceleme yaptık. Kargı kamışlarının olduğu kıyı kesimlerinde, yavru balıklardan, kiloya yakın balıklara kadar binlerce balık ölüsü tespit ettik. Yöredeki vatandaş görüşmelerinde bazı kişilerin iri balıklardan topladıklarını öğrendik. Bu balıkların kesinlikle yenmemesi, büyük koku da oluşacağından halk sağlığı açısından bu alandan temizlenmesi gerekir. Suyun içindeki kütüklerin vatandaşlar tarafından köprü üzerine karaya çıkarılmaya çalışıldığı gördük. Bu işlem sırasında vatandaşların suya düşme riski bulunduğundan, hayati önem taşıdığı bilinmelidir" dedi.

'BALIKLAR ÖLMESİN DİYE HEP BİRLİKTE BAŞARMALIYIZ'

Çöplerin bir an önce alınmadığı taktirde, tekrar yağmur yağması durumunda atıklardan oluşan adanın daha da büyüyerek köprüye büyük baskı oluşturacağını belirten Sürücü, "Oksijensizlikten daha çok balık ölümleri meydana gelecek ve buradaki ekosistem çökecektir. DSİ, daha önce Söke Regülatörüne uyguladığı ve başarılı olduğu yüzer bariyer sistemini, taş köprünün önüne de uygulamalıdır. Menderes temiz aksın, sulara çöp atılmasın, tarihi taş köprü yıkılmasın, balıklar ölmesin diye hep birlikte başarmalıyız" diye konuştu.

BÜYÜK MENDERES NEHRİ'NDE ATIK NEDENİYLE BİNLERCE BALIK ÖLDÜ
BÜYÜK MENDERES NEHRİ'NDE ATIK NEDENİYLE BİNLERCE BALIK ÖLDÜ
BÜYÜK MENDERES NEHRİ'NDE ATIK NEDENİYLE BİNLERCE BALIK ÖLDÜ
BÜYÜK MENDERES NEHRİ'NDE ATIK NEDENİYLE BİNLERCE BALIK ÖLDÜ
BÜYÜK MENDERES NEHRİ'NDE ATIK NEDENİYLE BİNLERCE BALIK ÖLDÜ
BÜYÜK MENDERES NEHRİ'NDE ATIK NEDENİYLE BİNLERCE BALIK ÖLDÜ
BÜYÜK MENDERES NEHRİ'NDE ATIK NEDENİYLE BİNLERCE BALIK ÖLDÜ
BÜYÜK MENDERES NEHRİ'NDE ATIK NEDENİYLE BİNLERCE BALIK ÖLDÜ
BÜYÜK MENDERES NEHRİ'NDE ATIK NEDENİYLE BİNLERCE BALIK ÖLDÜ
BÜYÜK MENDERES NEHRİ'NDE ATIK NEDENİYLE BİNLERCE BALIK ÖLDÜ
BÜYÜK MENDERES NEHRİ'NDE ATIK NEDENİYLE BİNLERCE BALIK ÖLDÜ
BÜYÜK MENDERES NEHRİ'NDE ATIK NEDENİYLE BİNLERCE BALIK ÖLDÜ

Büyük Menderes Nehri, Sarıkemer, Aydın, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BÜYÜK MENDERES NEHRİ'NDE ATIK NEDENİYLE BİNLERCE BALIK ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BÜYÜK MENDERES NEHRİ'NDE ATIK NEDENİYLE BİNLERCE BALIK ÖLDÜ - Son Dakika
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