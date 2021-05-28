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BÜYÜK MENDERES NEHRİ'NDE TEDİRGİN EDEN KİRLİLİK - Son Dakika

BÜYÜK MENDERES NEHRİ'NDE TEDİRGİN EDEN KİRLİLİK

28.05.2021 12:30

AYDIN'da birçok tarım alanını sulamada kullanılan Büyük Menderes Nehri'nde kirlilik had safhaya ulaştı.

AYDIN'da birçok tarım alanını sulamada kullanılan Büyük Menderes Nehri'nde kirlilik had safhaya ulaştı. Bazı sanayi tesislerinin atıklarını arıtmadan nehre boşalttığı iddia edilirken, sudaki köpük ve kirliliğin yanı sıra ağır koku tedirginliğe neden oluyor.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden çıkan Uşak, Denizli ve Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen 584 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri'ndeki kirlilik nedeniyle tehlike çanları çalıyor. Bazı sanayi tesislerinin endüstriyel atıklarını arıtmadan nehre akıttığı iddia edilirken, Büyük Menderes'in Aydın- Çine karayolu kenarındaki bölümünde kötü koku ve sudaki köpükleşme kirliliği gözler önüne seriyor. Su seviyesinin de oldukça azaldığı nehirde, canlı yaşamı da olumsuz etkileniyor. Nehrin aktığı bölgede yükselen kötü kokular, bölge sakinlerini tedirgin ediyor.

'SUYLA YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLERDE DE AĞIR METALLER TESPİT EDİLİYOR'

Büyük Menderes nehrindeki kirliliğin alarm verdiğini söyleyen Germencik Çevre ve Doğa Derneği Sözcüsü Dr. Metin Aydın, Büyük Menderes Nehri, Afyon mevkiinden temiz bir şekilde çıkıyor ancak Aydın Ovası'na girdiğinde kirlilik had safhayı buluyor. Uşak ve Aydın'daki kentsel ve endüstriyel atıklar ile jeotermal santraller, nehri kirletiyor. Büyük Menderes'e yıllık 400 milyon tondan fazla atık su bırakılıyor. Bu oldukça yüksek bir rakam. Büyük Menderes, şu an Türkiye'nin üçüncü kirli nehridir. Nehrin suyunun kesinlikle tarımsal sulamada kullanılmaması gerekmektedir. Bu suyu tarımsal sulamada kullanırsanız, sağlıklı ürün yetiştirme şansınız yok. Bu suyla yetiştirilen ürünlerde de çok yüksek oranda ağır metaller saptanıyor dedi.

'AKAN SADECE ENDÜSTRİYEL VE KENTSEL ATIKLAR'

Büyük Menderes havzasının önemine dikkat çeken Dr. Aydın, şöyle konuştu

Türkiye'de yetiştirilen tarımsal ürünlerin yaklaşık yüzde 15'i bu havzada yetiştiriliyor. Yaklaşık 21 tarımsal üründe Aydın, Türkiye'de ilk 10 arasında yer alıyor. Bu yüzden Büyük Menderes Nehri'nin bulunduğu tarımsal topraklar bizim için çok önemli. Şu an Büyük Menderes'e baktığımızda akıntı yok. Görmüş olduğumuz sular atık sulardır. Beyaz köpüklerin yukarı doğru hareket ettiğini görüyoruz. Kenarlarda ise yosunlar birikmiş durumda. Normal koşullarda akıntı olan bir yerde yosun olmaz. Şu an Büyük Menderes'ten akan sadece endüstriyel ve kentsel atıklardır. Büyük Menderes Nehri şu anda can çekişiyor ve yok oluyor. Tarihe baktığımızda Büyük Menderes Nehri'nde bu boyutta bir kirlilik yaşanmadı. 2015 yılından beri kirlilik giderek artıyor. Önceden burada balık avlanıyordu. Gelinen noktada artık hiç balık kalmadı. Milyonlarca canlı bu nehirde yaşıyordu diye konuştu.

BÜYÜK MENDERES NEHRİ'NDE TEDİRGİN EDEN KİRLİLİK
BÜYÜK MENDERES NEHRİ'NDE TEDİRGİN EDEN KİRLİLİK
BÜYÜK MENDERES NEHRİ'NDE TEDİRGİN EDEN KİRLİLİK
BÜYÜK MENDERES NEHRİ'NDE TEDİRGİN EDEN KİRLİLİK
BÜYÜK MENDERES NEHRİ'NDE TEDİRGİN EDEN KİRLİLİK
BÜYÜK MENDERES NEHRİ'NDE TEDİRGİN EDEN KİRLİLİK
BÜYÜK MENDERES NEHRİ'NDE TEDİRGİN EDEN KİRLİLİK
BÜYÜK MENDERES NEHRİ'NDE TEDİRGİN EDEN KİRLİLİK
BÜYÜK MENDERES NEHRİ'NDE TEDİRGİN EDEN KİRLİLİK

Büyük Menderes Nehri, Büyük Menderes, Tarım, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BÜYÜK MENDERES NEHRİ'NDE TEDİRGİN EDEN KİRLİLİK - Son Dakika


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