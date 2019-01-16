Son Dakika Haberleri: Büyük Menderes Nehri'ne Düşen Şahsı Jöak Arıyor

Büyük Menderes Nehri'ne Düşen Şahsı Jöak Arıyor

1 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 4 gün önce Büyük Menderes Nehri'ne düşüp akıntıya kapılarak kaybolan şahsı arama çalışmaları bugün JÖAK ekipleri de katıldı.

Büyük Menderes Nehri'ne Düşen Şahsı Jöak Arıyor, System.String[]
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 4 gün önce Büyük Menderes Nehri'ne düşüp akıntıya kapılarak kaybolan şahsı arama çalışmaları bugün JÖAK ekipleri de katıldı.

12 Ocak Cumartesi gecesi Nazilli Akçay Köprüsü mevkiinde tuvalet ihtiyacını karşılamak isteyen 59 yaşındaki Tuncay Asar, ayağının kayması sonucu Büyük Menederes nehrine düşmüştü. Yanındaki arkadaşı Adem B.'nin tüm çabalarına rağmen Asar, nehirdeki akıntıya kapılarak gözlerden kaybolmuştu.

Adem B.'nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. 4 gündür devam eden arama kurtarma çalışmalarında nehre düşen Asar'a ulaşılamadı. Jandarma, Aydın Büyükşehir İtfaiye, AFAD ve Muğla Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmalara bugün Ankara'dan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) arama kurtarma ekipleri de dahil oldu. JÖAK ekibinin Tuncay Asar'ın nehre ilk düşütü noktadan başladığı çalışmaları devam ediyor. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:38 Kaynak: İHA

Jandarma, Aydın, Nazilli, Büyük Menderes Nehri, 3. Sayfa
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