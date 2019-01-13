Son Dakika Haberleri: Büyük Menderes Nehri'ne Düştü Ve Kayboldu

Büyük Menderes Nehri'ne Düştü Ve Kayboldu

4 dakika önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, arkadaşıyla birlikte alkol aldıktan sonra tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen Tuncay Asar (59), Büyük Menderes Nehri'ne düşüp, kayboldu.

Büyük Menderes Nehri'ne Düştü Ve Kayboldu, System.String[]
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, arkadaşıyla birlikte alkol aldıktan sonra tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen Tuncay Asar (59), Büyük Menderes Nehri'ne düşüp, kayboldu.

Nazilli'de yaşayan evli, 1 çocuk babası Tuncay Asar, arkadaşı Adem Balcı ile dün akşam bir restorana gitti. İki arkadaş, burada içki içip, eğlendikten sonra evlerine dönmek üzere saat 01.00 sıralarında yola çıktı. Akçay Mevkisi'nden geçen Büyük Menderes Nehri yakınlarına geldiklerinde Asar, otomobili durdurup, indi. Tuvalet ihtiyacını gidermek için nehrin kenarına giden Asar, aldığı alkolün de etkisiyle, suya düştü. Suda çırpınan Asar'ın yardımına arkadaşı Balcı koştu. Hemen suya atlayan Balcı, karanlıkta suda kaybolan Asar'ı bulamadı. Alkollü olan Balcı da boğulma tehlikesi atlattı. Balcı, yakındaki bir restoranın çalışanları tarafından sudan çıkartıldı. Restoran çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri Balcı'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Balcı, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri karadan, Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Sualtı Grup Amirliği ekipleri, günün ilk ışıklarıyla birlikte Büyük Menderes Nehri'nde arama - kurtarma çalışması başlattı. Ancak şu ana kadar bir sonuç alınamadı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:30 Kaynak: DHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Genç Adam, Kooperatif Müdürü Olan Babasını 6 Yerinden Bıçakladı Satırlı Saldırıya Uğrayan Köpek, Göğsünden Yaralandı

Acil Servise Gelen Hasta Yakını, İstediği Olmayınca Doktoru Dövdü, Hemşireyi Taciz Etti İzmir'de Heyelanla Birlikte Köprü Çöktü, İşçiler Mahsur Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 16:34:52. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyük Menderes Nehri'ne Düştü Ve Kayboldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]