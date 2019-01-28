Büyük Menderes Nehri'ne Düşüp Ölen Emekli İşçi Toprağa Verildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, tuvalet ihtiyacını gidermek isterken Büyük Menderes Nehri'ne düşüp, suda kaybolan ve cesedi 12 gün sonra bulunan 59 yaşındaki Tuncay Asar, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, tuvalet ihtiyacını gidermek isterken Büyük Menderes Nehri'ne düşüp, suda kaybolan ve cesedi 12 gün sonra bulunan 59 yaşındaki Tuncay Asar, gözyaşları içinde toprağa verildi.



Nazilli'de yaşayan evli ve 1 çocuk babası Tuncay Asar, arkadaşı Adem Balcı ile geçen 13 Ocak akşamı bir restorana gitti. İki arkadaş, burada içki içip, eğlendikten sonra evlerine dönmek üzere saat 01.00 sıralarında yola çıktı. Akçay Mevkisi'nden geçen Büyük Menderes Nehri yakınlarına geldiklerinde, bir selüloz fabrikasından emekli olan Asar, otomobili durdurup, indi. Tuvalet ihtiyacını gidermek için nehrin kenarına giden Asar, aldığı alkolün de etkisiyle, suya düştü. Suda çırpınan Asar'ın yardımına arkadaşı Balcı koştu. Hemen suya atlayan Balcı, karanlıkta suda kaybolan Asar'ı bulamadı. Alkollü olan Balcı da boğulma tehlikesi atlattı. Balcı, yakındaki bir restoranın çalışanları tarafından sudan çıkartıldı. Restoran çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri Balcı'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Balcı, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, tedavisinin ardından taburcu edildi. Jandarma ekipleri ile Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma Timleri (JAK) ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Sualtı Grup Amirliği ekipleri, günün ilk ışıklarıyla birlikte Büyük Menderes Nehri'nde arama kurtarma çalışması başlattı. JAK Timleri, önceki gün (Cuma) saat 14.30 sıralarında Asar'ın cesedini, düştüğü yerin 3 kilometre ilerisindeki Tıranyem Mevkisi'nde, çalılıkların arasında buldu. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından, Asar'ın cesedi önce Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na ardından da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Asar'ın otopsinin ardından bugün öğlen yakınları tarafından alınan cenazesi, Nazilli Yeni Bahar Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Asar'ın yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Asar'ın bir süre omuzlarda taşınan tabutu, cenaze aracına konularak Eğriboyun Mezarlığı'na götürüldü. Asar, burada gözyaşları içinde toprağa verildi.

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