Büyük Menderes Nehri Taştı, Ekili Alanlar Su Altına Kaldı

Aydın
'da son günlerdeki yağışlar nedeniyle Büyük Menderes Nehri
'nin taşması sonucu, binlerce dönüm ekili alan su altında kaldı.
Son bir haftada metrekareye 104,2 kilogram yağışın düştüğü kentte, nehri besleyen Sarıçay ve Kisir çaylarının koruma setleri yıkıldı.
Taşan nehir nedeniyle, Söke
, İncirliova
ve Koçarlı
ilçelerinde binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı.
DSİ 21. Bölge Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle su tahliye çalışmaları başlattı. Jandarma
ekipleri, su taşkının yaşandığı Koçarlı'nın Yeniköy
ve Germencik
Ovakarağaçlı mahallelerinin bazı bölgelerine araç giriş çıkışını durdurdu.
"Tarım arazileri zarar gördü"
Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kemal Kocabaş
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yaklaşık 7 yıldır kuraklık yaşandığını söyledi.
Yağışların çiftçiyi sevindirdiğini ancak aşırı olmasının da endişeye yol açtığını belirten Kocabaş, şöyle konuştu:
"Sarıçay'ın nehre döküldüğü yerdeki koruma setinin yıkılmasıyla, 600-700 dekar ekili alan su altında kaldı. Yine ovanın Akçakaya
bölgesinde dağlardan inen dere yataklarının Menderes'e bağlantı noktasında taşkınlar yaşandı. Bu bölgede, yem bitkileri ve buğday ekili yerler su altında kaldı. Bu da tahminen 2 bin 500 dekar civarında. Kisir Çayı'nın taşmasıyla da yem bitkileri, buğday zararları meydana geldi. Tahminen 10-12 bin dekar zarar gördü."
Kocabaş, taşkına neden olan dere yataklarının ıslah edilmesi gerektiğini kaydetti.
Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk
ise ilçede yaklaşık 15 bin dekar ekili arazinin taşkından zarar gördüğünü dile getirdi.
İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı da 7 bin dekar ekili arazilerinin su altında kaldığını bildirdi.