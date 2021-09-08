Büyük Menderes Nehri üzerindeki Kısık Kanyonunda sular çekildi - Son Dakika

Kuraklıktan nasibini alan Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Denizli'nin Çal ilçesindeki Kısık Kanyonunda sular taban seviyesine çekildi.

Denizli'ye 60, Çal ilçesine 7 kilometre mesafede bulunan ve 2003'te dönemin valisi merhum Recep Yazıcıoğlu'nun rafting yapmasıyla adını duyuran Kısık Kanyonu, yöre sakinlerine göre tarihinin en düşük su seviyesini gördü.

Sarp kayalıklar arasından akan nehir, Bizans ve Roma dönemlerine ait kaya mezarlarıyla gözde yürüyüş ve dağcılık rotalarının yer aldığı Kısık Kanyonu'nda kış ve bahar yağışlarının az görülmesiyle yaz aylarında su seviyesi hızla geriledi.

Son günlerde su akışının da durduğu yaklaşık 2 bin 200 metre uzunluğundaki kanyonda birikintiler dışında su kalmayınca balık ölümleri yaşanmaya başladı.

Kanyonun etkileyici güzelliğini görmek için bölgeye gelen misafirler ise manzarayı görünce şaşkınlık yaşıyor.

"Artık gelen giden yok"

Çal Ziraat Odası Başkanı Haşim Ahmet Çil, AA muhabirine, Denizli ve çevresinin kuraklıktan en fazla etkilenen bölgeler arasında yer aldığını, özellikle Büyük Menderes Nehrinin su seviyesindeki gerilemenin tarihi ölçekte olduğunu söyledi.

İlçedeki yaşlıların da Büyük Menderes Nehrinde bu seviyede bir kuraklığa şahit olmadıklarını anlattıklarını dile getiren Çil, "Türkülere konu olan nehrin içerisindeyiz. Görüldüğü gibi bir gram su dahi yok. Geçen yıllarda suyun seviyesi 3 metreyi buluyordu." diye konuştu.

Çil, suyun tükenmesiyle doğal hayatın da tükenmeye başladığını, balık ölümlerinin görüldüğünü aktararak, "Önceden insanlar buraya doğal güzelliği görmeye geliyordu. Artık gelen giden yok. İnşallah önümüzdeki yıllarda kuraklık devam etmez." dedi.

Çil, kanyona yakın mesafedeki Aşağıseyit Mahallesinde 848 yıldır devam eden Sudan Koyun Geçirme Yarışmasının da bu yıl su yokluğu nedeniyle taşıma suyla oluşturulan gölette yapılabildiğini hatırlattı.

Kanyona gelen Gökhan Sürel de görüntünün içler acısı olduğunu ifade ederek, "Buraya sürekli geliyoruz. Suyun sesi bizleri çok mutlu ediyordu. Şu an gördüğümüz tablo karşısında hüzünleniyoruz. Söylenecek söz yok." dedi.

Ziyaretçilerden Zeynep Tok ise kanyonu görmek için Muğla'dan geldiğini belirterek, "Buranın eski su dolu fotoğraflarını görmüştüm. Artık hiç su kalmamış. Boşuna o kadar yolu gelmiş olduk. Ancak yine de hatıra fotoğrafı çektirdik." diye konuştu.