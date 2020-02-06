Büyük merkez bankaları ve BIS dijital para için toplanacak - Son Dakika
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Büyük merkez bankaları ve BIS dijital para için toplanacak

6 saat önce

Dünyanın önde gelen altı merkez bankası ve Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) liderleri, Nisan ayında Weshington'da "dijital para" gündemiyle bir araya gelecekler.

Büyük merkez bankaları ve BIS dijital para için toplanacak, System.String[]

Dünyanın önde gelen altı merkez bankası ve Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) liderleri, Nisan ayında Weshington'da "dijital para" gündemiyle bir araya gelecekler.

Nikkei gazetesinin haberine göre, İngiltere Merkez Bankası (BoE), Japonya Merkez Bankası (BoJ), Avrupa Merkez Bankası (ECB), İsveç Ulusal Bankası, Kanada Merkez Bankası, İsviçre Ulusal Bankası ve Uluslararası Ödemeler Bankası'ndan yetkililer, merkez bankası tarafından oluşturulacak bir dijital paranın (central bank digital currency/ CBDC) olası etkilerini araştırmak için bir araya gelecek.

Habere göre, yedi merkez bankasının ve BIS'in liderleri, Nisan ayında yapacakları toplantıda, dijital paranın sınır ötesi anlaşmalarda kullanımı ve güvenlik konularını ele alacak.

Nikkei'nin kaynak belirtmeden verdiği habere göre 6 mrkez bankası dijital para konusunda Haziran ayında ara bir rapor ve sonbarda da nihai bir rapor yayınlamayı planlıyorlar. Söz konusu toplantılar, BoE Başkan Yardımcısı Sir Jon Cunliffe ile ECB eski yönetim kurulu üyesi Benoit Cœure´ başkanlığında yapılacak.

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, Fed'in dijital ödemeler ve dijital paralar konusunda potansiyel yararlar ve maliyetlerin de içinde olduğu bir dizi konuyu incelemekte olduğunu söyledi.


İngiltere Merkez Bankası, Merkez Bankası, Japonya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:51 Kaynak: DHA
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