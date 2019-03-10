"Büyük milletlerin her zaman beka meselesi vardır"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cahiller ve cani ruhlular bilmese de büyük milletlerin her zaman beka meselesi vardır çünkü büyük milletler ebediyete kadar var olmayı hedef tayin ederler.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cahiller ve cani ruhlular bilmese de büyük milletlerin her zaman beka meselesi vardır çünkü büyük milletler ebediyete kadar var olmayı hedef tayin ederler." dedi.

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