Son Dakika Haberleri: "Büyük milletlerin her zaman beka meselesi vardır"

"Büyük milletlerin her zaman beka meselesi vardır"

30 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cahiller ve cani ruhlular bilmese de büyük milletlerin her zaman beka meselesi vardır çünkü büyük milletler ebediyete kadar var olmayı hedef tayin ederler.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cahiller ve cani ruhlular bilmese de büyük milletlerin her zaman beka meselesi vardır çünkü büyük milletler ebediyete kadar var olmayı hedef tayin ederler." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:45 

Devlet Bahçeli, MHP, Ekonomi
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