"Büyük Mola"nın uluslararası başarısı

Genç yönetmen Dicle Özçer'in beşinci kısa filmi "Big Break" (Büyük Mola) Amerika ve Avrupa'da toplam 20 film festivalinde gösterildi. Los Angeles'ta sinema çalışmalarını yürüten Özçer filmiyle Avrupa ve Amerika'daki uluslararası film festivallerinden 6'sı "en iyi komedi" 3'ü "en iyi yönetmen" kategorilerinde olmak üzere toplam 9 ödül kazandı.

Film, Los Angeles'ta yaşayan ve teknoloji çağında 15 dakikalığına ünlü olmayı kovalayan insanlar arasından sıyrılmaya çalışan genç bir aktristin başından geçenleri anlatıyor.

Özçer, filmin gördüğü büyük ilgiden çok mutlu olduğunu söyledi: "Misyonum, insanlığımızı en çıplak haliyle ortaya sunan hikayeler anlatmak. Kendi hedefleri ve hayalleri olan, akıllı ve güçlü kadınlar hakkında yazmak istiyorum. Bu nedenden ötürü şu ana kadar çektiğim her film bir kadın hakkında."