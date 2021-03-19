Büyük oğlundan bir darbe daha yedi - Son Dakika

Büyük oğlundan bir darbe daha yedi

19.03.2021 11:47
Büyük oğlundan bir darbe daha yedi, System.String[]

PITT'İ KENDİSİNE ŞİDDET UYGULAMAKLA SUÇLAMIŞTIDaha önce babası Brad Pitt'in kendisine sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığını ileri süren ve aktörün soruşturma geçirmesine neden olan açıklamaların ardından bu kez de Maddox'ın yasal soyadını değiştirmek istediği iddia edildi.

PITT'İ KENDİSİNE ŞİDDET UYGULAMAKLA SUÇLAMIŞTI

Daha önce babası Brad Pitt'in kendisine sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığını ileri süren ve aktörün soruşturma geçirmesine neden olan açıklamaların ardından bu kez de Maddox'ın yasal soyadını değiştirmek istediği iddia edildi. Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin altı çocuğu "Jolie Pitt" soyadını taşıyor. Fakat iddialara göre 19 yaşındaki Maddox, bu durumu değişirip Pitt'in soyadını yasal olarak kimlik bilgilerinden çıkarttırmak ve bunun yerine Jolie soyadını kullanmak istiyor. Yine ileri sürülenlere göre Angelina Jolie oğlunu bu konuda asla desteklemiyor ve soyadında "Pitt"in de kalmasını istiyor.

'GURUR DUYULACAK ŞEYLER DEĞİL'

Bu arada basına sızan bilgilere göre Maddox Jolie Pitt daha önce de "18 yaşını geçmiş bir yetişkin olarak" ifade verdi ve 57 yaşındaki Brad Pitt hakkında hiç de hoş olmayan iddialarda bulundu. Üniversite eğitimi için Güney Kore'ye giden ancak pandemi yüzünden annesinin ve kardeşlerinin yanına dönen Maddox'ın, mahkeme heyetine verdiği ifade hakkında US Weekly'ye konuşan bir kaynak "Maddox, boşanma ve velayet davası kapsamında ifade verdi. Ancak orada söyledikleri, Pitt açısından gurur duyulacak şeyler değil" diye konuştu.

JOLIE, SOYADI KONUSUNDA OĞLUNU DESTEKLEMİYOR

Aynı kaynak, Maddox'ın soyadındaki "Pitt" kısmını zaten bir süredir kullanmadığını, bu durumu yasal olarak da kalıcı hale getirmek istediğini ileri sürdü. Fakat Angelina Jolie'nin her ne kadar Brad Pitt ile yollarını ayırmasına ve hala gerilimli bir süreç yaşamalarına rağmen oğlunu bu konuda desteklemediği de ifade edildi.

PITT SORUŞTURMA SONRASI AKLANMIŞTI

Maddox daha önce, çiftin boşanma sürecinin başlangıcında Pitt'in alkol etkisi altındayken kendisine şiddet uyguladığını ileri sürmüştü. Bu iddialar üzerine Pitt, hem FBI hem de Los Angeles Çocuk ve Aile Hizmetleri tarafından soruşturulmuştu. Bu süreçte terapi de alan Pitt, soruşturmadan aklandı. Bu iddialar yüzünden çocuklarıyla görüşmesine de izin verilmeyen Pitt, aklandıktan sonra tekrar çocuklarıyla görüşmeye başladı. Pitt'in, altı çocuğuna daha yakın olmak için onların anneleri Jolie ile birlikte yaşadığı Los Feliz'de bir malikaneye taşındığı da basına yansıyan iddialar arasında.

PITT'İ YIPRATMAYA ÇALIŞIYOR İDDİASI

Tüm bunlar olup biterken, bazı kaynaklar da Angelina Jolie'nin tüm bu iddaları Brad Pitt'i yıpratmak için öne sürdüğünü savundu. US Weekly'ye de yansıyan bu iddialara göre "Angelina Jolie, son dört buçuk yılda, Brad Pitt hakkında bazı iddialar ortaya attı. Ancak bunların hiçbiri kanıtlanamadı. Bütün bunlar Brad Pitt'i üzmekten başka hiçbir işe yaramadı." Bu kaynak, Jolie'nin altı çocuğunu, Brad Pitt'i üzmek için kullandığını da ileri sürdü.

ALTI ÇOCUKLARI VAR

Brad Pitt ile Angelina Jolie, uzun bir ilişkinin ardından 2014 yılında evlendiler, faka iki yıl sonra boşanma kararı verdiler. 2019'da resmi olarak boşansalar da altı çocuklarının velayeti nedeniyle yaşadıkları gerilim sürüyor. Çiftin, üçü biyolojik üçü evlatlık altı tane çocuğu bulunuyor. En büyük çocukları Maddox 19 yaşında. Diğer çocukları Pax 17, Zahara 16, Shiloh 15, ikizleri Knox ve Vivienne ise 12 yaşında.

İLK GÖZ AĞRISI Artık 19 yaşında genç bir delikanlı Maddox Jolie Pitt . Hatta yüksek öğrenim için evinden bile ayrıldı. Jolie en büyük oğlu olan Maddox'u 2004 yılında minik bir çocukken evlat edindi. Kamboçya'dan evlat edindiği Maddox, artık annesine iş konusunda da yardımcı oluyor.

ANNESİNİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ 2001 yılında Kamboçya'da doğan Maddox'a o dönemde Rath Vibol adı verilmişti. Ancak Jolie onu evlat edindikten sonra Maddox Chivan adını verdi. Jolie, evlat edinme sürecinin başlarında bazı zorluklar yaşadı. Küçük çocuğun aslında kimsesiz olmadığı, evlatlık verilmediği tam tersine 100 dolara satıldığı iddiaları ortaya atıldı. Fakat bu iddialar kanıtlanmadı. Artık bir yetişkin olan Maddox, işlerinde de annesine yardımcı oluyor.

KAMERA ARKASINDA ÇALIŞTI Jolie'nin yönetmenliğini üstlendiği First They Killer My Father adlı filmin çekimleri sırasında kamera arkasında çalıştı Maddox. Kendi köklerinin geldiği Kamboçya'nın en zorlu dönemlerinden birini anlatan filmin çekimleri sırasında annesinin en büyük destekçisi oldu.

PITT İLE TERS DÜŞTÜ Maddox Jolie Pitt, Brad Pitt ile boşanma sürecinde de Brad Pitt ile ters düştü. Hatta onun kendisine şiddet uyguladığını bile ileri sürdü. 19 yaşındaki Maddox, üniversite eğitimi için Güney Kore'ye gitti. Biyokimya eğitimi gören Maddox, hem okuduğu ülkenin dilini hem de Rusça'yı öğrenmeye çalışıyor. Fakat koronavirüs pandemisi nedeniyle Los Angeles'a ailesinin yanında bir süredir.

Büyük oğlundan bir darbe daha yedi

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Büyük oğlundan bir darbe daha yedi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)
  • zeynep: O kadar harika hayatlarınız var, birlikte o kadar güzel şeyler yaşadınız, şimdi boşanma aşamasında çirkinleşmenin anlamı be. Brad pitt'in suratına bakan nasıl bir insan oldugunu zaten anlar. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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