Meksika'da Javier Fırtınası alarmı: Okullar tatil edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Meksika'da Javier Fırtınası alarmı: Okullar tatil edildi

03.09.2022 11:23

Büyük Okyanus'ta oluşan ve Meksika kıyılarına doğru yaklaşan Javier Fırtınası şiddetli yağışlara sebep olurken, bazı şehirlerde eğitime ara verildi.

Büyük Okyanus'ta oluşan ve Meksika kıyılarına doğru yaklaşan Javier Fırtınası şiddetli yağışlara sebep olurken, bazı şehirlerde eğitime ara verildi.

Büyük Okyanus'ta oluşan ve Meksika'nın kuzeybatı kesimlerine doğru yaklaşan Javier Fırtınası sebebiyle Baja California Sur eyaletinin bazı şehirlerinde şiddetli yağışlar etkili oldu. La Paz ve Los Cabos şehirlerinde sağanak yağışlar nedeniyle sel felaketi yaşanırken, Baja California Sur eyalet yetkilileri, yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de devam edeceğinin açıklanması üzerine La Paz ve Los Cabos şehirlerinde derslere ara verilmesi kararı alındığını duyurdu.

YORUMLAR
500
Meksika'da Javier Fırtınası alarmı: Okullar tatil edildi Meksika'da Javier Fırtınası alarmı: Okullar tatil edildi Meksika'da futbol sahasına silahlı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı Meksika'da futbol sahasına silahlı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı
Kaynak: İHA

Büyük Okyanus, California, Sonora, Sur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'da Javier Fırtınası alarmı: Okullar tatil edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, burs alamadıkları için dert yanan üniversiteli kızlara cevap: Bize başvurun, 75 bin öğrenciye burs dağıtıyoruz
10:32 Çorum'da gerçekleştireceği konserinin iptali istenen şarkıcı Aleyna Tilki isyan etti: Ekibimdeki 50 kişi ailesine bakıyor
10:32 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronayı atlattığını duyurdu: Kaldığım yerden devam etmeye başladım
10:22 Ünlü şarkıcı Britney Spears, yeni bir çıplak pozunu paylaştı: Paylaşımlarım sürecek
10:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında mesajı verdi: Yılbaşında memur, emekli ve işçilerin maaşlarında önemli bir artış yapılacak
09:56 AK Partili Taşkesenlioğlu'ndan boşanma aşamasında olan Ünsal Ban'ın ifadesinde dikkat çeken sözler: Sedat Peker'i tanımıyordum, beni görüntülü aradı
09:55 Şili'deki bir futbol maçında akılalmaz olay: Kırmızı kart gösteren hakemi uçurumdan aşağı attılar
09:39 Çanakkale'de ayı mantarı satan köylüler, günde 600 liralık kazanç sağlıyor
09:35 Bisiklet kazası geçiren ünlü oyuncu Mine Tugay'dan takipçilerine uyarı: Sakın kasksız bisiklet kullanmayın
09:33 "Hangisi meler?" sorusunda jokere başvuran yarışmacı, herkesi ters köşeye yatırarak 200 bin liralık soruyu açtırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 11:24:39. #1.11#
SON DAKİKA: Meksika'da Javier Fırtınası alarmı: Okullar tatil edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement