Büyük Okyanus'ta oluşan ve Meksika'nın kuzeybatı kesimlerine doğru yaklaşan Javier Fırtınası sebebiyle Baja California Sur eyaletinin bazı şehirlerinde şiddetli yağışlar etkili oldu. La Paz ve Los Cabos şehirlerinde sağanak yağışlar nedeniyle sel felaketi yaşanırken, Baja California Sur eyalet yetkilileri, yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de devam edeceğinin açıklanması üzerine La Paz ve Los Cabos şehirlerinde derslere ara verilmesi kararı alındığını duyurdu.

Kaynak: İHA

Büyük Okyanus, California, Sonora, Sur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Meksika'da Javier Fırtınası alarmı: Okullar tatil edildi - Son Dakika

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