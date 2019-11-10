Son Dakika Haberleri: Büyük Önder Atatürk, ABD'de anıldı
Son Dakika Güncel Büyük Önder Atatürk, ABD'de anıldı

Büyük Önder Atatürk, ABD'de anıldı

6 saat önce

Çelenk koyma detaylar Anma töreninden detaylar WASHİNGTON - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğin'de anma törenleri düzenlendi.

Çelenk koyma detaylar

Anma töreninden detaylar WASHİNGTON - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğin'de anma törenleri düzenlendi.

Büyük Önder Atatürk, ABD'de anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Washington, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 08:22 Kaynak: AA
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