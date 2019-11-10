Büyük Önder Atatürk, ABD'de anıldı
6 saat önce
Çelenk koyma detaylar Anma töreninden detaylar WASHİNGTON - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğin'de anma törenleri düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 08:22 Kaynak: AA
Çelenk koyma detaylar
Anma töreninden detaylar WASHİNGTON - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğin'de anma törenleri düzenlendi.
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