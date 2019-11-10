Büyük Önder Atatürk, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta anıldı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta düzenlenen törenlerle anıldı.

Aydın Valiliği önünde düzenlenen törende, Atatürk Büstü'ne çelenk sunuldu. Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku'nun seslendirilmesinin ardından hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Garnizon Komutanı Albay Durmuş İlhan Başer, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Denizli

Denizli Valiliği önünde düzenlenen törende Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Büyük Önder Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.

Meydandaki vatandaşlar ve trafikte araçlarını durduran sürücülerin de katıldığı saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya çekildi.

Törene AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök, CHP milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca ve Haşim Teoman Sancar, diğer protokol üyeleri, askeri ve mülki erkan ile öğrenciler katıldı.

Anma programı, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde devam etti.

Manisa

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada çevre yollarda trafik akışı durdu, vatandaşlar araçlarının kornalarını çalarak saygı duruşuna eşlik etti. Törende, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere çekilen bayrak yarıya indirildi.

Törene Vali Ahmet Deniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Sebahattin Kalkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ile milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Uşak

Uşak 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere çekilen bayrak yarıya indirildi.

Törene Vali Funda Kocabıyık, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kılıç, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki anma programıyla devam etti.