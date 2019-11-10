Son Dakika Haberleri: Büyük Önder Atatürk, Bandırma'da anıldı
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Büyük Önder Atatürk, Bandırma'da anıldı

7 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı nedeniyle, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tören düzenlendi.

Büyük Önder Atatürk, Bandırma'da anıldı, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı nedeniyle, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Kaymakam Günhan Yazar, Belediye Başkanı Tolga Tosun, Garnizon ve 6. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Oğuz Okuyucu, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, protokol üyeleri, askeri erkan, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde Bandırma Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesince program düzenlendi.

Okul Müdürü Zerrin Eraydın, burada yaptığı konuşmada, Türk ulusunun Atatürk'ü sadece 10 Kasım'da değil her an yaşamakta ve yaşatmakta olduğunu söyledi.

Program, şiir ve şarkı dinletisiyle sona erdi.

Mustafa Kemal Atatürk, Balıkesir, Bandırma, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:32 Kaynak: AA
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