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Büyük Önder Atatürk, Beypazarı'nda anıldı

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı nedeniyle Beypazarı'nda tören düzenlendi.

Büyük Önder Atatürk, Beypazarı'nda anıldı, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı nedeniyle Beypazarı'nda tören düzenlendi.

Beypazarı Hanlar Önü Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Temel Ayca, Belediye Başkan Vekili Osman Karadede, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05 geçe siren sesleriyle saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı söylendi.

Buradaki törenin ardından Beypazarı Hatice Cemil Ercan Fen Bilimleri Lisesi tarafından Mustafa Cankara Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Kaymakam Ayca, törende emeği geçenleri tebrik etti.

Mustafa Kemal Atatürk, Beypazarı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:32 Kaynak: AA
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