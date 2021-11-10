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Büyük Önder Atatürk, Bolu'da anıldı - Son Dakika

Büyük Önder Atatürk, Bolu'da anıldı

10.11.2021 11:45
Büyük Önder Atatürk, Bolu'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında Bolu'nun Mudurnu ve Yeniçağa ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında Bolu'nun Mudurnu ve Yeniçağa ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Mudurnu Hükümet Meydanı'nda düzenlenen törende, İlçe Kaymakamı Fatih Çevik ve Belediye Başkanı Necdet Türker, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören alanındakiler ve vatandaşlar, saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Belediye toplantı salonunda düzenlenen programda ise öğrenciler Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirdi.

Yeniçağa ilçesinde de Kaymakam Nurhalil Özçelik ve Belediye Başkanı Recayi Çağlar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyük Önder Atatürk, Bolu'da anıldı - Son Dakika


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