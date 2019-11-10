Son Dakika Haberleri: Büyük Önder Atatürk Çorlu'da anıldı
Son Dakika Güncel Büyük Önder Atatürk Çorlu'da anıldı

Büyük Önder Atatürk Çorlu'da anıldı

6 saat önce

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yılında, Çorlu'da yapılan törenle anıldı.

Büyük Önder Atatürk Çorlu'da anıldı, System.String[]

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yılında, Çorlu'da yapılan törenle anıldı.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, saygı duruşu ve askeri bando eşliğinde okunan İstiklal Marşı'nın ardından anıta çelenk sunuldu.

Buradaki törenin ardından program Halk Eğitim Merkezi'nde devam etti.

Askeri personel tarafından günün anlam ve önemi belirten konuşmanın ardından Atatürk'ün hayatını anlatan piyes ve gösteriler yapıldı.

Törene, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu, birim müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve halk katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:08 Kaynak: AA
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