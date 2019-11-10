Büyük Önder Atatürk, Develi'de anıldı
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Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Kayseri'nin Develi ilçesinde anma töreni düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:06 Kaynak: AA
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Kayseri'nin Develi ilçesinde anma töreni düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Kaymakan Murat Duru ve Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Atatürk Anıtına çelenk sundu.
Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi.
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