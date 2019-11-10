Son Dakika Haberleri: Büyük Önder Atatürk, Develi'de anıldı
Son Dakika Güncel Büyük Önder Atatürk, Develi'de anıldı

Büyük Önder Atatürk, Develi'de anıldı

7 saat önce

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Kayseri'nin Develi ilçesinde anma töreni düzenlendi.

Büyük Önder Atatürk, Develi'de anıldı, System.String[]

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Kayseri'nin Develi ilçesinde anma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Kaymakan Murat Duru ve Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi.

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Meydanı, Kayseri, Develi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:06 Kaynak: AA
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