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Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 83'üncü yılında Kazakistan'da anıldı - Son Dakika

Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 83'üncü yılında Kazakistan'da anıldı

10.11.2021 09:39
Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 83'üncü yılında Kazakistan'da anıldı

NUR Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 83'üncü yılında Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'daki anıtı önünde anıldı.

NUR Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 83'üncü yılında Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'daki anıtı önünde anıldı.

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen anma törenine Büyükelçi Ufuk Ekici ve eşinin yanı sıra büyükelçilik mensupları, aileleri ve Türk kurumlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Saat 09.05'te saygı duruşuyla başlayan törende, İstiklal Marşı okunduktan sonra Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Büyükelçi Ekici, tören sonrasında yaptığı konuşmada, büyük önder ve komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yıl dönümünü ata yurdunda anmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Nur Sultan'da Atatürk heykeli önünde anma töreni gerçekleştirdik. Bu vesile ile buradaki vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bu gün sadece anma günü olarak değil Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyeti, Cumhuriyetin değerlerini, ülküsünü ve ideallerini tekrar hatırlamak anlamında bizler için bir gururdu." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk, Kazakistan, Büyükelçi, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 83'üncü yılında Kazakistan'da anıldı - Son Dakika


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